HTC One A9S, il successore di HTC One A9 all'IFA 2016?
di Redazione
30/08/2016
HTC A9S e HTC One A9: le differenze esteticheIl nuovo smartphone dovrebbe possedere caratteristiche tecniche di alto livello. Rumor provenienti da fonti interne vicino all'azienda lo considererebbero quasi come il doppelgänger di uno smartphone Apple. Una somiglianza piuttosto azzeccata, se pensiamo che il precedente HTC One A9 era stato ironicamente chiamato HTC iPhone. La somiglianza estetica tra gli smartphone HTC e gli iPhone è sicuramente innegabile. Secondo alcune immagini trapelate, HTC One A9S sarà esteticamente molto simile al predecessore. Disponibile nei colori bianco, nero, oro e blu-argento, si tratterà di uno smartphone da 5 pollici. A differenza di HTC One A9, HTC One A9S presenterà alcune piccole differenze estetiche: la scomparsa del logo frontale e la posizione di sensori, fotocamera e LED.
HTC A9S: le presunte caratterstiche tecnichePurtroppo al momento mancano precise informazioni sul lato hardware. Secondo quanto suppone Venturebeat, alcune delle caratteristiche più probabili indicano la presenza di una fotocamera posteriore da 13 MP e una da 5 MP frontale. Ovviamente non mancherà la connettività Wi-Fi e Bluetooth e il modulo GPS: Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, si pensa che HTC A9S sarà dotato di componenti hardware superiori rispetto al predecessore HTC A9. Ricordiamo che il precedente smartphone dell'azienda aveva un processore Snapdragon 617, 2 GB di RAM e solamente 16 GB di memoria interna. Indiscrezioni infine affermano che HTC potrebbe anche scegliere di presentare HTC A9S anticipatamente, il giorno 1 settembre 2016. Rimaniamo comunque in attesa dell'inzio ufficiale di IFA 2016 per ulteriori novità in merito.
