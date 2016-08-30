Caricamento...

HTC One A9S, il successore di HTC One A9 all'IFA 2016?

di Redazione

30/08/2016

HTC One A9S, il successore di HTC One A9 all'IFA 2016?
Diverse novità potrebbero attendere i consumatori interessati all'acquisto di un dispositivo HTC. Oltre alla presentazione di HTC Desire 10 Lifestyle, la compagnia di Taiwan produttrice di smartphone potrebbe annunciare un nuovo dispositivo di fascia alta. Chiamato HTC One A9S, questo smartphone dovrebbe essere il successore di HTC One A9, presentato lo scorso anno. Secondo alcuni rumor, il brand cinese HTC potrebbe scegliere proprio l'evento di Berlino per mostrare al pubblico il suo nuovo gioiello di tecnologia.

HTC A9S e HTC One A9: le differenze estetiche

Il nuovo smartphone dovrebbe possedere caratteristiche tecniche di alto livello. Rumor provenienti da fonti interne vicino all'azienda lo considererebbero quasi come il doppelgänger di uno smartphone Apple. Una somiglianza piuttosto azzeccata, se pensiamo che il precedente HTC One A9 era stato ironicamente chiamato HTC iPhone. La somiglianza estetica tra gli smartphone HTC e gli iPhone è sicuramente innegabile. Secondo alcune immagini trapelate, HTC One A9S sarà esteticamente molto simile al predecessore. Disponibile nei colori bianco, nero, oro e blu-argento, si tratterà di uno smartphone da 5 pollici. A differenza di HTC One A9, HTC One A9S presenterà alcune piccole differenze estetiche: la scomparsa del logo frontale e la posizione di sensori, fotocamera e LED.

HTC A9S: le presunte caratterstiche tecniche

Purtroppo al momento mancano precise informazioni sul lato hardware. Secondo quanto suppone Venturebeat, alcune delle caratteristiche più probabili indicano la presenza di una fotocamera posteriore da 13 MP e una da 5 MP frontale. Ovviamente non mancherà la connettività Wi-Fi e Bluetooth e il modulo GPS: Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, si pensa che HTC A9S sarà dotato di componenti hardware superiori rispetto al predecessore HTC A9. Ricordiamo che il precedente smartphone dell'azienda aveva un processore Snapdragon 617, 2 GB di RAM e solamente  16 GB di memoria interna. Indiscrezioni infine affermano che HTC potrebbe anche scegliere di presentare HTC A9S anticipatamente, il giorno 1 settembre 2016. Rimaniamo comunque in attesa dell'inzio ufficiale di IFA 2016 per ulteriori novità in merito.  
Redazione

