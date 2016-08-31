Home Eventi IFA 2016: tra realtà virtuale, smart home e tendenze tech: cosa aspettarsi

IFA 2016: tra realtà virtuale, smart home e tendenze tech: cosa aspettarsi

di Redazione 31/08/2016

Il countdown verso IFA 2016 è sempre più agli sgoccioli, in vista dell'apertura ufficiale della kermesse tedesca ai più importanti brand dedicati all'elettronica di consumo e alle grandi innovazioni tecnologiche di domani. Ed è proprio su queste ultime che dal 2 al 7 Settembre l'evento si concentrerà: tra i principali prodotti in mostra troveremo, oltre a smartphone, hi-fi, TV e droni, anche sistemi dedicati alla robotica, al B2B legato al mondo delle smart home e all'intelligenza artificiale. Il 2016 verrà ricordato come l'anno chiave per il lancio della realtà virtuale (grazie ad Oculus Rift, HTC Vive e tutti i principali brand che si sono dedicati alla costruzione di headset su misura, principalmente per il gaming di nuova generazione), così come della realtà aumentata (un esempio tra tutti, l'eccezionale fortuna di Pokemon Go per Android e iPhone), e IFA 2016 vuole aggiungere alla classica offerta disponibile presso i padiglioni ExpoCenter City della fiera eventi ad hoc per meglio comprendere questi aspetti della tecnologia che iniziano proprio in questi ultimi anni a far presa sulla massa. Le aree "speciali" di IFA 2016 saranno dedicate alla robotica (partendo dall'evento RoboUniverse, previsto dal 4 fino al 7 Settembre e focalizzato sull'uso dei robot nel segmento B2B), all'intelligenza artificiale (Ifa + Summit, dal 5 al 6 Settembre) e alle smart home: una somma sintesi di tutte le imprese più innovative che si dedicheranno alla promozione di dispositivi per la casa in grado di tenere sotto controllo il comfort dei residenti in completa sicurezza. IFA 2016, pronti al lancio i settori più smart della tecnologia La mostra delle tendenze tech si unirà, a Berlino, ad una disamina molto particolare del tema dell'automazione domestica e dei nuovi ecosistemi Google finalizzati a far interagire dispositivi di diverse marche attraverso un'unica piattaforma, creando così la possibilità di una casa veramente connessa e a misura di sicurezza. Tra le altre "exponential technologies" in mostra, vedremo anche Summit Sessions in merito alla nanotecnologia e ai droni, più eventi con professionisti del settore (tra cui il Prof. Frank Kirchner, al centro del Robotics Research Group e il German Research Center for Artificial Intelligence tedesco). Le prospettive che verranno illustrate riguardano il contatto tra persone nel quotidiano e i rapporti tra tecnologia ed ambiente, con un occhio di riguardo per l'IoT, a cui brand come Panasonic (presente con l'evento A Better Life, A Better World) sembrano tenere particolarmente. Panasonic sarà infatti tra le tante società che si proporranno di svelare nuovi equipaggiamenti audio-video, accessori smart per la casa e persino prodotti di bellezza ad una platea così ampia come quella di IFA 2016, e che di certo non mancherà di essere positivamente suggestionata da cambiamenti così forti e indispensabili nel mondo della domotica e della tecnologia capace di cambiare il nostro lifestyle in meglio.