IFA 2016, Sony presenta il nuovo top di gamma Android Xperia XR?

di Redazione 27/08/2016

Sono passate poche ore dall'invito ufficiale, esteso alla stampa di settore, spedito da Sony a tutti coloro che si occuperanno di documentare l'arrivo della casa giapponese a IFA 2016, manifestazione tedesca in cui vedremo sfilare i prodotti tecnologici dei brand occidentali e orientali previsti per un lancio imminente a partire dal 2 Settembre. L'invito di Sony è piuttosto caratteristico e parla addirittura di un'anticipazione della propria conferenza stampa rispetto al giorno di apertura della convention: si salirà sul palco giovedì 1 Settembre alle 13.00, alla Sony Booth installata per l'evento nei padiglioni. Nell'immagine, assieme al visore Playstation VR, videocamere, auricolari audio e TV, figura anche uno smartphone, che potrebbe proprio essere Xperia XR, dispositivo Android di cui sono recentemente trapelate le caratteristiche. Si tratterebbe di un nuovo device basato su Marshmallow e finora dotato delle specifiche hardware sufficienti per essere considerato un top di gamma, tra cui un system on a chip Snapdragon 820, GPU Adreno 530, 3 oppure 4 GB di RAM a scelta a seconda del modello desiderato, e fotocamere particolarmente potenti: 23 e 13 megapixel rispettivamente per l'obiettivo posteriore e anteriore. Sony Xperia XR, un nuovo top di gamma Android all'IFA 2016? Il nuovo Xperia XR dovrebbe proprio trattarsi dello smartphone f8331 mostrato in alcuni render in una colorazione blu cobalto particolarmente elegante e intensa qualche settimana fa. Nonostante per lungo tempo si fosse saputo ancora poco di questo smartphone, molti affezionati al brand giapponese non hanno stentato a collocarlo nella stessa categoria di Xperia X Performance, dato il design solido e dai bordi particolarmente compatti, per non parlare delle specifiche tecniche simili. La stessa nomenclatura "XR" rende ancora più difficile scoprire la vera vocazione di questo smartphone Android: le specifiche tecniche sono molto buone, ma non sufficienti a dare vita ad un nuovo segmento del brand Xperia X: mancherebbe infatti un componente o una funzione peculiare che possa renderlo un prodotto a sé rispetto a X Performance. Mentre inizia così il progressivo rollout di Android Nougat su alcuni device Xperia, questo clone di X Performance (annunciato al MWC 2016) lascia ancora molti dubbi da svelare: si tratterà semplicemente di una versione destinata a un'utenza diversa da quella occidentale, oppure conterrà qualche "killer feature" che possa catturare la nostra attenzione? Fortunatamente manca molto poco all'apertura di IFA2016, perciò i nostri interrogativi potranno essere a breve risolti.