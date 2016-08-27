IFA 2016, Sony presenta il nuovo top di gamma Android Xperia XR?
di Redazione
27/08/2016
Sony Xperia XR, un nuovo top di gamma Android all'IFA 2016?Il nuovo Xperia XR dovrebbe proprio trattarsi dello smartphone f8331 mostrato in alcuni render in una colorazione blu cobalto particolarmente elegante e intensa qualche settimana fa. Nonostante per lungo tempo si fosse saputo ancora poco di questo smartphone, molti affezionati al brand giapponese non hanno stentato a collocarlo nella stessa categoria di Xperia X Performance, dato il design solido e dai bordi particolarmente compatti, per non parlare delle specifiche tecniche simili. La stessa nomenclatura "XR" rende ancora più difficile scoprire la vera vocazione di questo smartphone Android: le specifiche tecniche sono molto buone, ma non sufficienti a dare vita ad un nuovo segmento del brand Xperia X: mancherebbe infatti un componente o una funzione peculiare che possa renderlo un prodotto a sé rispetto a X Performance. Mentre inizia così il progressivo rollout di Android Nougat su alcuni device Xperia, questo clone di X Performance (annunciato al MWC 2016) lascia ancora molti dubbi da svelare: si tratterà semplicemente di una versione destinata a un'utenza diversa da quella occidentale, oppure conterrà qualche "killer feature" che possa catturare la nostra attenzione? Fortunatamente manca molto poco all'apertura di IFA2016, perciò i nostri interrogativi potranno essere a breve risolti.
Articolo Precedente
Lenovo: tutto pronto per il debutto a IFA 2016
Articolo Successivo
IFA 2016, il debutto di Sony Xperia X Compact?
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020