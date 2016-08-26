IFA 2016, il debutto di Sony Xperia X Compact?
di Redazione
26/08/2016
Sony parteciperà a IFA 2016 e il suo padiglione sarà ricco di prodotti. La società giapponese ha molto da offrire tra TV, smartphone e realtà virtuale; non mancheranno quindi gli annunci e le sorprese. Quella Sony sarà quindi una presentazione molto importante che andrà a toccare diversi aspetti della tecnologia, affiancandosi in parte al gaming e alla realtà virtuale. Concentrandoci però sull'argomento smartphone, visto il successo ottenuto con il precedente Xperia Z5 Compact, è probabile che il nuovo dispositivo di punta continuerà la gamma Xperia.
Sony Xperia X Compact: il nuovo smartphone top di gammaDovrebbe chiamarsi Sony Xperia X Compact e, stando a indiscrezioni emerse in queste ore, sarà presentato in via ufficiale ad inizio settembre in occasione dell’IFA 2016 di Berlino. Si presume che si tratterà di uno smartphone con dimensioni e caratteristiche tecniche simili a Z5 Compact: display da 4.6 pollici con risoluzione HD e processore Qualcomm Snapdragon 650. Tra le altre caratteristiche di maggior risalto per il nuovo Xperia X Compact dovremmo trovare 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno, espandibili tramite il supporto a microSD. A livello di comparto foto, il dispositivo dovrebbe essere dotato di fotocamera posteriore da 23 Megapixel. Per quanto riguarda il sistema operativo, è presumile che si tratterà della versione 6.0.1 di Android Marshmallow, aggiornabile a Android 7.0 Nougat.
Sony Xperia XR, il nuovo tabletIFA 2016 potrebbe essere per Sony anche l'occasione di arricchirre la sua gamma di tablet. Dopo la precedente presentazione di quattro dispositivi per la gamma Xperia X (Xperia X, XA, XA Ultra e X Performance), potrebbero emergere novità interessanti. Si vocifera infatti che il nuovo tablet top di gamma sarà chiamato Sony Xperia XR. Toccando anche l'argomento gaming, è abbastanza improbabile che a IFA 2016 venga presentata PlayStation 4 NEO. Secondo le più recenti fonti, la nuova console next gen Sony sarà presentata a New York il 7 settembre, durante il corso di un evento dedicato. Sony potrebbero però riservare ulteriori sorprese. In ogni caso vi terremo aggiornati qualora ci fossero ulteriori novità.
