IFA 2016, il debutto di Sony Xperia X Compact?

Sony parteciperà a IFA 2016 e il suo padiglione sarà ricco di prodotti. La società giapponese ha molto da offrire tra TV, smartphone e realtà virtuale; non mancheranno quindi gli annunci e le sorprese. Quella Sony sarà quindi una presentazione molto importante che andrà a toccare diversi aspetti della tecnologia, affiancandosi in parte al gaming e alla realtà virtuale. Concentrandoci però sull'argomento smartphone, visto il successo ottenuto con il precedente Xperia Z5 Compact, è probabile che il nuovo dispositivo di punta continuerà la gamma Xperia.

Sony Xperia X Compact: il nuovo smartphone top di gamma

Sony Xperia XR, il nuovo tablet

Dovrebbe chiamarsi Sony Xperia X Compact e, stando a indiscrezioni emerse in queste ore, sarà presentato in via ufficiale ad inizio settembre in occasione dell’IFA 2016 di Berlino. Si presume che si tratterà di uno smartphone con: display da 4.6 pollici con risoluzione HD e processore Qualcomm Snapdragon 650. Tra le altre caratteristiche di maggior risalto per il nuovo Xperia X Compact dovremmo trovare 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno, espandibili tramite il supporto a microSD. A livello di comparto foto, il dispositivo dovrebbe essere dotato di fotocamera posteriore da 23 Megapixel. Per quanto riguarda il sistema operativo, è presumile che si tratterà della versione 6.0.1 di Android Marshmallow, aggiornabile a Android 7.0 Nougat.IFA 2016 potrebbe essere per Sony anche l'occasione di arricchirre la sua gamma di tablet. Dopo la precedente presentazione di quattro dispositivi per la gamma Xperia X (Xperia X, XA, XA Ultra e X Performance), potrebbero emergere novità interessanti. Si vocifera infatti che il nuovo tablet top di gamma sarà chiamato Sony Xperia XR. Toccando anche l'argomento gaming, è abbastanza improbabile che a IFA 2016 venga presentata PlayStation 4 NEO. Secondo le più recenti fonti, la nuova console next gen Sony sarà presentata a New York il 7 settembre, durante il corso di un evento dedicato.In ogni caso vi terremo aggiornati qualora ci fossero ulteriori novità.