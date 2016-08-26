Home Facebook WhatsApp fornisce i dati degli utenti a Facebook: come fermarlo

di Redazione 26/08/2016

WhatsApp condivide alcuni dati dei propri utenti con Facebook e altre attività dello stesso gruppo. L’annuncio è stato dato direttamente dal sito ufficiale dell’app di messaggistica, che dopo quattro anni ha aggiornato i termini e l’informativa sulla privacy. Whatsapp è stato acquisito da Facebook nel 2014 e da ormai diverso tempo è diventato gratuito in tutto e per tutto. Nessuna richiesta di abbonamento, il client che consente di inviare messaggi testuali, vocali, foto e video tramite il proprio smartphone, va verso una maggiore commistione con il social network e le altre aziende controllate da Mark Zuckerberg. Dopo la fusione con Facebook, l'azienda annunciò di voler guadagnare connettendo le aziende alle persone, magari sfruttando proprio il veicolo dei social network. Una tendenza confermata dall’ultimo annuncio ufficiale della società, che fornisce ora alcuni dati personali dei propri iscritti a Mark Zuckerberg: "Fa parte dei nostri piani per testare i modi in cui le persone potranno comunicare con le imprese nei prossimi mesi - si legge nella nota - . I documenti aggiornati riflettono anche il fatto che ci siamo uniti a Facebook e che recentemente abbiamo implementato molte nuove funzioni, come la crittografia end-to-end, le chiamate WhatsApp, e strumenti di messaggistica come WhatsApp per il web e il computer. È possibile leggere i documenti integrali qui". Tra gli utenti è scattato subito l’allarme privacy, ma WhatsApp prova a gettare acqua sul fuoco sottolineando che "i messaggi crittografati rimarranno privati e nessun altro potrà leggerli. Né WhatsApp, né Facebook, né nessun altro. Non invieremo né condivideremo il tuo numero di WhatsApp con altri, incluso su Facebook, e continueremo a non vendere, condividere, o dare il tuo numero di telefono agli inserzionisti". Le maggiori paure sono proprio relative all’utilizzo del numero di telefono. In un’altra parte della nuova policy, infatti, si legge che "attraverso un maggiore coordinamento con Facebook, saremo in grado di fare cose come monitorare i parametri di base su ogni quanto le persone utilizzano i nostri servizi e combattere meglio lo spam su WhatsApp. E collegando il tuo numero di telefono con i sistemi di Facebook, Facebook potrà offrirti migliori suggerimenti di amici e mostrarti inserzioni più pertinenti se disponi di un account Facebook. Ad esempio, potrai vedere l'annuncio di una società con cui già lavori, piuttosto che l'inserzione di una società di cui non hai mai sentito parlare". WhatsApp: non vuoi condividere il numero di telefono con Facebook? Per fortuna, gli iscritti a WhatsApp possono ancora scegliere di non condividere i dati personali con Facebook. Prima di accettare i nuovi termini, aprendo l’app basta cliccare su Leggi togliendo la spunta al box relativo alla condivisione della informazioni con il social network. Se si sono già accettati i termini, invece, ci sono 30 giorni di tempo per recedere andando in Impostazioni -> Account -> Condividi info account dall’app di WhatsApp.