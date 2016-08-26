#IFA2016: Huawei Mate 9, nuovo leak sullo smartphone top Android Nougat
di Redazione
26/08/2016
Huawei Mate 9 all'#IFA2016? Più probabile di quanto si pensiAssieme ai primi render, si sono fatte largo anche le specifiche tecniche del nuovo flagship Huawei in arrivo a IFA2016, ovvero un chipset Kirin 960, che debutta in tutta la sua straordinaria potenza (essendo costituito da 8 core Cortex A53 / Cortex A73 in sinergia) e una batteria che dovrebbe attestarsi sui 3000 / 4000 mAh, anche se le ultime news sembrano suggerire che verrà probabilmente scelto il primo formato. L'arrivo di Huawei Mate 9 alla convention IFA2016 seguirà un evento di apertura previsto il 1 Settembre, che in fuso orario italiano corrisponde alle 10.30 mattutine. Potremo così scoprire durante la presentazione se il device sarà dotato, oltre che di porta USB Type-C (già confermata) anche di un ampio schermo 5,9 pollici, che permetterebbe alla CPU octacore di esprimere al massimo tutti i suoi 2,6 GHz di frequenza, in abbinamento all'unità grafica Mali T880 supportata da 4 / 6 GB RAM a seconda della versione di Mate 9 disponibile. Il nuovo smartphone è già pronto ad essere equipaggiato con Android 7.0 Nougat e la relativa interfaccia EMUI 5.0, che per l'occasione ha subito un restyling a livello estetico e funzionale: il ritorno di uno dei dispositivi cinesi più apprezzati in Occidente è più vicino che mai.
