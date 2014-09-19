Leica M Edition 60 edizione limitata

Sessanta anni dalla nascita del sistema M3. Assolutamente non pochi. Ed per festeggiare questo anniversario che Leica propone Leica M Edition 60. L'estetica è decisamente retrò ma essendo una edizione che nasce proprio per celebrare la storia del marchio appare abbastanza evidente la volontà di mostrare in un unico oggetto tutto il percorso evolutivo e di ricerca che ha accompagnato e tutt'ora accompagna Leica. Leica con questo modello si concentra esclusivamente sulle funzionalità base, diaframma, otturatore, fuoco. Volutamente manca il display posteriore nonostante sia una fotocamera digitale, al suo posto solo un regolatore per cambiare la sensibilità ISO. Ovviamente è possibile scattare le fotografie attraverso il normale mirino. Le specifiche tecniche sono identiche a quelle della M-P, ovvero 24MP full-frame e 2GB di RAM. Il costo è "appena" di circa 15.000€. Non male per una foto-camera che non ha neanche lo schermo posteriore! Scherzi a parte il costo elevato è giustificato da una produzione limitata di appena 600 pezzi che la rende un oggetto da collezione e dal fatto che il corpo macchina e le lenti sono progettate da Audi Design.