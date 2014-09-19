Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Leica M Edition 60 edizione limitata

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Leica M Edition 60 edizione limitata

Sessanta anni dalla nascita del sistema M3. Assolutamente non pochi. Ed per festeggiare questo anniversario che Leica propone Leica M Edition 60. Leica+M+Edition+60_front L'estetica è decisamente retrò ma essendo una edizione che nasce proprio per celebrare la storia del marchio appare abbastanza evidente la volontà di mostrare in un unico oggetto tutto il percorso evolutivo e di ricerca che ha accompagnato e tutt'ora accompagna Leica. Leica con questo modello si concentra esclusivamente sulle funzionalità base, diaframma, otturatore, fuoco. Volutamente manca il display posteriore nonostante sia una fotocamera digitale, al suo posto solo un regolatore per cambiare la sensibilità ISO. Leica+M+Edition+60_back_01 Ovviamente è possibile scattare le fotografie attraverso il normale mirino. Le specifiche tecniche sono identiche a quelle della M-P, ovvero 24MP full-frame e 2GB di RAM. Il costo è "appena" di circa 15.000€. Non male per una foto-camera che non ha neanche lo schermo posteriore! Scherzi a parte il costo elevato è giustificato da una produzione limitata di appena 600 pezzi che la rende un oggetto da collezione e dal fatto che il corpo macchina e le lenti sono progettate da Audi Design.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Doug: questo cane è una star!

Articolo Successivo

Nexus 9 in uscita per metà Ottobre

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Perché scegliere la fotografia professionale

Perché scegliere la fotografia professionale

03/05/2021

Come Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea

Come Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea

10/01/2020

Stampa foto online: sconti e idee regalo personalizzate

Stampa foto online: sconti e idee regalo personalizzate

06/07/2017