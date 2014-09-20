Doug: questo cane è una star!
di Redazione
20/09/2014
Capita sempre di più ai tempi di internet che alcuni animali diventino un fenomeno virale. Ci sono gatti, cani, pappagallini che per le loro espressioni, bellezza, dolcezza diventano amati dal pubblico della rete come se fossero degli attori o dei personaggi pubblici. Anche noi oggi rendiamo onore ad uno dei cani più amati della rete: Doug. Da quando la sua padrona Leslie ha iniziato a postare le immagini di Doug su Instagram ha collezionato più di 7.000 followers e continuano ad aumentare. Doug è un cane bellissimo con espressioni che alcune volte sono così "umane" e divertenti da lasciare a bocca aperta chi le guarda. Così è possibile dare un'occhiata a Doug che va sullo Skateboard, che si sollazza beatamente al sole, o che si diverte andando in altalena. Ma ciò che è anche importante è che c'è anche dell'etica in tutto ciò. La pagina di Doug su Instagram linka direttamente il sito Barbox.com che fa capo ad un'organizzazione che si prende cura della felicità degli animali e tende ad aiutare anche quelli in difficoltà, senza casa, famiglia, o un posto dove stare. Iscrivendosi a Barbox.com per 19$ al mese si ha la possibilità di ricevere a casa un pacco con una serie di regali per il vostro cane. Il 10% dei ricavati vanno ad una rete di supporto per gli animali in difficoltà. Attualmente il servizio è attivo per Stati Uniti e Canada, ma ci piace rendere merito a questa interessante iniziativa. Per farvi un'idea di cosa contiene ogni pacco, potete dare uno sguardo qui: http://puppyfeed.thebarkpost.com/buzz
