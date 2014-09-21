Peugeot Quartz crossover concept metà SUV metà Sport Car

PEUGEOT Quartz è un monolito in cui sono intagliati un SUV nella parte inferiore e una berlina nella parte superiore. Le linee stilistiche sono guidate dalla funzione di ogni pezzo. Quartz è sbalorditivo ed efficiente, grazie alla curvatura della carrozzeria e ai materiali innovativi. Matthias Hossann, responsabile dello stile PEUGEOT Quartz

Prima di tutto dobbiamo dire che questo concept di Peugeot è spettacolare! Le linee sono fantastiche ed è difficile capire dove finisce il SUV e dove inizia la Sport Car. In tutti e due i casi si tratta di un autoveicolo brillante, dinamico e manageggevole con la potenza e la tenuta di strada di un SUV. Il frontale è largo 2,06m , i pneumatici sono di 305mm. In basso sotto il profilo principale sono posizionati i proiettori senza vetro evidenziati da una guida di luce laterale che scorre sulle fiancate. No non stiamo descrivendo una sfilata di moda, ma dobbiamo dire che il concept Quartz di Peugeot è veramente elegante e anche un po' psichedelico. Il classico leone di Peugeot è posizionato al centro della calandra in mezzo ad un motivo a scacchi che cambia tonalità in funzione della posizione da cui viene osservato.Belli anche i cerchi con struttura in alluminio da 23'' sono abbinati a pneumatici Continental. L'intero autoveicolo misura 4.50m praticamente molto simile come dimensioni ad una Peugeot 308. Le porte si aprono ad ala di gabbiano come nella migliore tradizione delle auto sportive. L'accesso a bordo avviene attraverso pedane rientrabili. La sorpresa più grande per chi sale a bordo comunque è rappresentata dai materiali con cui è costruito l'interno. Spesso si tratta di. Ad esempio la console centrale è realizzata utilizzando in parte una pietra di basalto derivata da un magma raffreddato bruscamente e con caratteristiche identiche in tutto il pianeta quindi facilmente reperibile. Innovativi anche i tessuti, ottenuti con una specialeche consente di realizzare pezzi di grandi dimensioni pronti da essere utilizzati appena usciti dalla macchina. La stoffa si ottinee da un filo di poliestere ottenuta dal riciclaggio delle materie plastiche. Avete presente le bottiglie di plastica dell'acqua? per esempio proprio dal riciclaggio di queste si ottiene il materiale in questione. Tutti e quattro i passeggeri a bordo dispongono di uncon cinghie di tipo sportivo retrattili e con quattro punti di attacco. Il volante è ovviamente ispirato a modelli da competizione. Per la motorizzazione abbiamo una catena di trazioneplug-in per 500CV compsta da. Il motore a benzina è un 4 cilindri che sviluppa una coppia di 330Nm, mentre i due motori elettrici da 85kW sono posizonati sia sull'avantreno che sul retrotreno. Completano il quadro una batteria da 400V che si ricarica in fase di decelerazione attraverso i due motori elettrici, e un cambio automatico a 6 rapporti. Nel complesso un bellissimo concept che abbina forza, potenza e agilità all'attenzione per l'ambiente