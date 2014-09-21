Caricamento...

I videogiochi cambiano dimensione con Oculus Rift e Cyberith Virtualizer

di Redazione

21/09/2014

In questi giorni Oculus Rift è diventato uno degli argomenti più discussi della rete. Si tratta di un visore per realtà virtuale dalle caratteristiche veramente avanzate che una volta indossato intercetta i movimenti della testa, del collo, e molto altro per proiettare l'utente in un mondo virtuale tridimensionale tutto esistente all'interno del caschetto. oculus-crescent-bay-prototype2 Oculus VR ha talmente tante potenzialità che già da tempo è stata acquistata da Facebook che vede la realtà virtuale coniugata all'esperienza mobile come  la prossima fontiera della tecnologia.

Tutto bello ma giochiamo!

Ma ok, sappiamo già tutti che a nessuno importa un fico secco di acquisizioni e parolone tecnologiche, per adesso chi è interessato alla realtà virtuale vuole una e una sola cosa: giocare! Ed infatti se già Oculus Rift ci aveva impressionato se applicato ai videogame, ora che lo abbiamo visto accoppiato al Cyberith's Virtualizer sbaviamo come bambini golosi arsi dal desiderio di avere la magica coppia Oculus Rift + Cyberith Virtualizer montato nella nostra sala giochi. Se di Oculus Rift già si sa tutto, del Cyberith Virtualizer quello che si deve dire è che un sistema composto da sensori ed elementi meccanici che intercetta il movimento del corpo e lo proietta all'interno di un mondo del tutto virtuale. [gallery columns="4" ids="1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759"] Così potete correre sulla vostra magica pedana e il vostro avatar all'interno del vostro caschetto virtuale correrà esattamente come voi, potete saltare, piegarvi, prendere la mira, effettuare ogni genere di movimento ed il vosto avatar all'interno del caschetto lo farà insieme a voi.

Lo voglio!

Se siete un videogiocatore incallito starete già in preda ad un delirio da voglia di provarlo. Ma per ora dovrete accontentarvi di qualche video. Le prenotazioni per il Cyberith Virtualizer avranno inizio a fine anno   [youtube http://youtu.be/iKduk7mzK00?list=PLoeyf6mc0XythwN-BWCyHlXRxGsQJvLEC]   [youtube http://youtu.be/kBpFx-ixBiM?list=PLoeyf6mc0XythwN-BWCyHlXRxGsQJvLEC]
