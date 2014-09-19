Caricamento...

Nexus 9 in uscita per metà Ottobre

19/09/2014

Ne avevamo parlato qui. Rumors sull'imminente arrivo di Nexus 9 erano già fuoriusciti in modo del tutto casuale all'interno di una contesa legale fra NVidia e Samsung. Oggi nuovi rumors affermano che sarebbe stato fissato addirittura il giorno: il 16 Ottobre. A riferirlo è Paul O'Brien fondatore del sito Tech MoDaCo attraverso un tweet A produrre il nuovo Tablet di Google molto probabilmente sarà HTC. Insieme a Nexus 9 potrebbe vedere  la luce anche Android L la nuova release del sistema operativo mobile di Google. Come noto Android L porterebbe con se una nuova interfaccia completamente rivisitata e basata su uno schema denominato Material che aggiungerebbe una migliore gestione della profondità e dei colori e renderebbe complessivamente Android più elegante e minimale rispetto all'attuale versione. Ci sono già diversi leak sul nuovo Nexus 9, ma nessuno attualmente risponde a niente che non sia una remota ipotesi. In particolare sul sito VR-Zone compaiono immagini di una tastiera che pretenderebbe di appartenere a Nexus 9. Francamente quelle immagini potrebbero a partenere a qualunque dispositivo al mondo, ma hanno suscitato un certo interesse ed è per questo che ne parliamo. Il Nexus 9 potrebbe essere equipaggiato con il processore Tegra K1, includere una fotocamera da 8 megapixel e 2GB di RAM.
