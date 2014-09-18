I nostri vestiti potrebbero essere prodotti con le arance
18/09/2014
Si chiama Orange Fiber ed è un progetto che nasce e viene gestito da competenza e fantasia tutta Italiana. Adriana Santanocito e Enrica Arena hanno unito le loro capacità per creare un progetto veramente innovativo altrettanto utile per l'ambiente e il benessere del pianeta. L'idea parte da una presa di coscienza di quanti agrumi ed arance in particolare vengono distrutte ogni anno per i motivi più svariati. Abbastanza velocemente si trasforma in progetto che prevede di utilizzare proprio le arance per realizzare un tessuto adatto alla produzione dei vestiti. Non è cosa da poco, anzi è un'innovazione realmente straordinaria. Da un lato sfrutta risorse che altrimenti andrebbero perse, dall'altro aiuta l'ambiente poiché nella produzione si utilizzano soltanto materiali naturali. Inoltre il prodotto finito è assolutamente biodegrabile e non inquina. A Milano in occasione della giornata della Vogue Fashion Night Out alla vigilia della settimana della moda è stato presentato il nuovo straordinario tessuto ottenuto unendo l'esclusivo filato di acetato da agrumi e seta, in due varianti: raso tinta unita (color seta naturale) e pizzo (color naturale e nero) insieme a tre varianti di filato di colore giallo, verde lime e arancio. [vimeo http://vimeo.com/80400770] [vimeo http://vimeo.com/83725521] Foto di apertura by Maria Mastrafchieva https://www.flickr.com/photos/123982544@N05/15071925435 (CC BY-NC-SA 2.0)
