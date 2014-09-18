OS X Yosemite e due nuovi iPad forse il 21 Ottobre
di Redazione
18/09/2014
Distratti dal lancio di iPhone 6 e di Apple Watch, ci siamo forse dimenticati che Apple ha ancora qualcosa da annunciare. Un uccellino ci ha detto che è possibile che Apple sveli la nuova versione del suo sistema operativo OSX Yosemite al mondo in un evento programmato per il 21 Ottobre. Contemporaneamente potrebbero essere annuncianto il rilascio della sesta generazione di iPad e la terza generazione di iPad mini. C'è molta attesa intorno a Yosemite perché potrebbe rappresentare un vero salto di funzionalità per i sistemi desktop di Apple. Oltre ad un design completamente rinnovato ci si attende anche una maggiore interazione con iOS8 il sistema dedicato ai dispositivi mobile rilasciato proprio oggi. Ancora nessun rumors invece accompagna il possibile annuncio relativo a due nuove versioni di iPad. È ancora un po' troppo presto per sbilanciarsi su questo. Ricordiamo che Mavericks e iPad Air furono rilasciati proprio l'anno scorso in un evento programmato per il 22 Ottobre. Foto di apertura by jasonpoon https://www.flickr.com/photos/jasonpoon/14730647766/ (CC BY-NC-SA 2.0)
