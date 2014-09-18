iOS 8 disponibile per il download. Ma non è una rivoluzione
di Redazione
18/09/2014
Non è come un brivido lungo la schienaUn nuovo sistema di messaggi, più integrato con tutti i network attualmente utilizzati per la messaggistica, la possibilità di inviare suoni,video e immagini con un tap. La possibilità di mettere in mute una conversazione di gruppo e abbandonarla senza che nessuno vi salti addosso urlandovi quanto poco siate disponibile o incline al dialogo. Di solito la chat inizia a squillare durante una partita di calcio molto sentita, nel bel mezzo di un thriller o appena il vostro capo vi intima di fornire la vostra opinione all'interno di un progetto molto importante. Per cui potersela squagliare da una chat invadente un po' alla chetichella e al momento giusto è una news non da poco. Il sistema di ricerca per le foto in iOS8 consente di cercare per data, luogo, e offre tutta una serie di possibilità per organizzare le vostre immagini anche meglio di un bibliotecario maniaco dell'ordine in preda ad un attacco di improvvisa iperattività. Ovviamente ci sono tutta una serie di filtri ed effetti applicabili alle foto. [youtube http://youtu.be/IuUXv_PDGOg] Ci sono miglioramenti sulla tastiera, che consente ora di predire le parole. E anche questa non è una novità che fa sgranare gli occhi e gridare wow! In pratica è roba che altrove si vede già da diverso tempo. L'unica vera novità è che si possono ora utilizzare tastiere anche sviluppate da terze parti, ma anche in questo caso non si tratta di un'innovazione che possa suscitare più di un battito di palpebra. [youtube http://youtu.be/0biUZo0YUnY] C'è un'applicazione per la salute e il benessere. Questa app dovrebbe funzionare come una sorta di raccoglitore di informazioni raccolte un po' ovunque ed assemblate per fornire un dato generale sul vostro stato di forma. Una interessante innovazione è il Family Sharing che consente di condividere all'interno di un gruppo selezionato di persone i contenuti acquistati su iTunes. Così se per esempio acquistate l'ultimo album romantico che piace tanto alla vostra consorte, potete condividerlo con lei via iTunes senza doverlo acquistare nuovamente. [youtube http://youtu.be/va43IlewUVA] Il centro notifiche è stato ridisegnato in modo che anche quando il telefono è in condizione di Lock possiate interagire con email, calendario, messaggi etc senza sbloccare il telefono. [youtube http://youtu.be/k91vNiBvIzw] C'è la possibilità di dettare un testo ma vedremo in Italia quanto sarà efficace. Ci sono poi delle novità che riguardano Spotlight con il quale adesso si possono trovare delle informazioni correlate a quella richiesta. Per cui se cercate qualcosa è molto probabile che oltre all'informazione cercata possiate trovare anche un link a wikipedia per esempio. In definitiva una serie di novità interessanti. Prese singolarmente nessuna di essa è sconvolgente ma nel totale apportano qualche significativo vantaggio.
Un affare per gli sviluppatori (e per l'APP Store)Coloro che trarranno maggiore vantaggio dal rilascio di iOS8 sono probabilmente gli sviluppatori, che attraverso il nuovo SDK avranno a disposizione una quantità industriale di funzionalità con la quale sviluppare applicazioni come se piovesse, oppure aggiornare quelle esistenti. In altre parole il rilascio di iOS8 per noi significa che oggi non cambia molto per l'utente finale ma che grazie alle nuove possibilità fornite agli sviluppatori in brevissimo tempo vedremo l'APP Store ribollire di novità come se fossimo al giorno immediatamente dopo la sua nascita. Foto di apertura by bas-boerman https://www.flickr.com/photos/bas-boerman/15266216891/ (CC BY-NC 2.0)
Articolo Precedente
OS X Yosemite e due nuovi iPad forse il 21 Ottobre
Articolo Successivo
AirVR trasforma l'iPad in un visore per la realtà virtuale
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020