Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

AirVR trasforma l'iPad in un visore per la realtà virtuale

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
AirVR trasforma l'iPad in un visore per la realtà virtuale
Sarà anche brutto a vedersi ma dobbiamo dire che l'idea è simpatica. Alcuni di voi avranno già visto alcuni dispositivi per godere delle funzionalità della realtà virtuale. Ad esempio avevamo già parlato del Samsung Gear VR. AirVR sfrutta un principio molto simile, ovvero si tratta di un caschetto che consente di collegare l'iPad in modo tale da poterlo posizionare direttamente sul volto e sfruttare in questo modo la distanza ravvicinata con gli occhi. Una volta compiuta l'operazione l'iPad diventa il mezzo con cui la realtà virtuale viene proiettata all'interno del caschetto. Certamente questo AirVR non è bello a vedersi ma tutto sommato raggiunge lo scopo. Esistono anche delle versioni più piccole progettate per iPhone 6 che potrebbero essere esteticamente più gradevoli. Tuttavia AirVR ha alcuni lati molto positivi, poiché ha un costo molto basso di appena 49$ e consente di trasformare qualunque iPad o iPhone in un visore per realtà virtuale. Il progetto attualmente è disponibile su Kickstarter.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iOS 8 disponibile per il download. Ma non è una rivoluzione

Articolo Successivo

MusicMachine 2 un carillon fantascientifico

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022