AirVR trasforma l'iPad in un visore per la realtà virtuale
17/09/2014
Sarà anche brutto a vedersi ma dobbiamo dire che l'idea è simpatica. Alcuni di voi avranno già visto alcuni dispositivi per godere delle funzionalità della realtà virtuale. Ad esempio avevamo già parlato del Samsung Gear VR. AirVR sfrutta un principio molto simile, ovvero si tratta di un caschetto che consente di collegare l'iPad in modo tale da poterlo posizionare direttamente sul volto e sfruttare in questo modo la distanza ravvicinata con gli occhi. Una volta compiuta l'operazione l'iPad diventa il mezzo con cui la realtà virtuale viene proiettata all'interno del caschetto. Certamente questo AirVR non è bello a vedersi ma tutto sommato raggiunge lo scopo. Esistono anche delle versioni più piccole progettate per iPhone 6 che potrebbero essere esteticamente più gradevoli. Tuttavia AirVR ha alcuni lati molto positivi, poiché ha un costo molto basso di appena 49$ e consente di trasformare qualunque iPad o iPhone in un visore per realtà virtuale. Il progetto attualmente è disponibile su Kickstarter.
