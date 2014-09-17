Home Gadget e Curiosità MusicMachine 2 un carillon fantascientifico

di Redazione 17/09/2014

C'era una volta il carillon. Oggetto classico, intramontabile, davanti al quale bambini di tutto il mondo hanno passato le ore guardando danzare personaggi incantati, lasciandosi trasportare dalle sonorità che solo un oggetto del genere sa offrire. C'era una volta e c'è ancora il carillon. Solo che questa volta è un moderno oggetto di design, dall'aspetto vagamente simile alla nave Enterprise del mitico capitano Kirk. MusicMachine 2 o meglio MM2 è uno splendido carillon che dietro il suo aspetto futuristico contiene tutte le peculiarità di un carosello tradizionale. È progettato da Reuge, produttore di carillon da crica 150 anni. Le melodie oscillano fra Guerre stellari, L’Impero Colpisce Ancora, Star Trek, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, Angie dei Rolling Stones e Should I Stay or Should I Go? dei Clash. [youtube http://youtu.be/-XTjL08BhV8] I movimenti di ricarica del Carillon sono posizionati sull'estremità posteriore del velivolo e camuffati da propulsore. Ognuno di essi ha una chiave di ricarica (camuffata da propulsore), un bariletto, un cilindro orizzontale dotato di copiglie e un pettine con lamine accordate a mano che riproducono tutte le note necessarie. Ogni cilindro riproduce tre melodie. Un regolatore a forma di ventola circolare (che ricorda un radar) regola la velocità di svolgimento del cilindro. [gallery columns="4" ids="1648,1649,1650,1651"] Un grande lavoro è stato fatto sull'amplificazione del suono. Normalmente nei carillon è la cassa in legno che a contatto con il movimento amplifica il volume. In MM2 la cassa è in alluminio ed è costituita dal guscio che costituisce anche il corpo centrale dell'astronave. Apparentemente l’asta diagonale sulla coda è l’unico elemento visibile che collega lo scafo al movimento principale. Dietro le quinte un particolare congegno sviluppato da Jeanmichel Capt di JMC Lutherie consente la trasmissione del suono.