Ecobee3 il termostato per tutte le stanze

Vi avevamo già parlato di Nest, il termostato prodotto da Google per la gestione intelligente della temperatura negli ambienti domestici. Google non è però la sola ad avere intuito che il mercato dell'Internet of Things ha già un valore inestimabile e ancora di più potrebbe averne negli anni a venire. Così ecco che a contrastare Nest arriva questo Ecobee3, termostato intelligente prodotto dall'omonima azienda Ecobee. La particolarità di Ecobee è quella di essere distribuito insieme ad una serie di sensori remoti. Sostanzialmente dei ricetrasmettitori di segnale con sensore di temperatura. I sensori possono essere posizionati in tutte le stanze della casa in modo da trasmettere costantemente la temperatura del singolo ambiente ad Ecobee3. A sua volta Ecobee3 provvederà a regolare la temperatura in ogni stanza affinché sia coerente con quella impostata. In altre parole, mentre molti termostati regolano la temperatura sulla base della stanza dove sono installati, Ecobee3 rilevano la temperatura da tutte gli ambienti dove i sensori sono posizionati in modo da poter impostare la temperatura nel miglior modo possibile in tutte le stanze. Oltre questo può essere pilotato da remoto via App, è in grado di entrare in una modalità risparmio energetico quando nessuno è in casa e può essere impostato in modo da impostare la temperatura sulla base delle abitudini degli inquilini. In ecobee prevedono un risparmio di energia fino al 23% che non è poco in tempo di crisi, e sicuramente non è poco se paragonato al consumo energetico che l'intero pianeta potrebbe risparmiare se nelle case fossero installati dispositivi intelligenti come Ecobee3 o Nest [youtube http://youtu.be/hcKpfzwPmpA]
