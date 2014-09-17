Polaroid Socialmatic, la macchina fotografica con stampante annessa
di Redazione
17/09/2014
Prima di tutto il marchio Polaroid emana sempre un certo fascino. Chi di voi negli anni 80 non ha utilizzato una Polaroid? Era piuttosto divertente scattare una foto e poco dopo vederla venir fuori dall'apposita feritoia bellamente stampata su carta fotografica e quel tipo di foto rappresentano ancora oggi un'icona della cultura pop degli anni 80. Poi è arrivata la fotografia digitale e quella bellissima Polaroid è andata scomparendo. Oggi però c'è Polaroid Socialmatic evoluzione digitale di quel concetto così straordinario.
È una macchina fotografica digitalePolaroid Socialmatic è una macchina fotografica con una fotocamera frontale da 14Mp, una fotocamera secondaria da 2Mp, uno schermo touchscreen, una memoria interna da 4GB, GPS, Wi-Fi e Bluetooth. Esteticamente ha un suo fascino del tutto retrò con la sua forma quadrata il grande obiettivo frontale e quel marchio Polaroid che da solo evoca la cultura pop degli anni 80.
Ha una stampante integrataLa più sorprendente delle funzionalità tuttavia è che la Polaroid Socialmatic ha una stampante integrata. Così un po' come succedeva negli anni 80 basta premere un pulsantino per ottenere immediatamente una stampa fotografica a colori su carta. Si certo è possile utilizzare la Socialmatic in modo "tradizionale" continuando a salvare le immagini in memoria, ma la parte più divertente è proprio quella di poter stampare direttamente e immediatamente su carta. [vimeo http://vimeo.com/98682758]
C'è anche il QR-CodeCarina anche l'idea di poter aggiungere un QR-Code sulla foto scattata. In questo modo si può imprimere sulla stampa un marchio di fabbrica, utile per favorire la tracciabilità della foto nel tempo
Inchiostro e costiPolaroid inoltra dichiara che non è necessaria nessuna cartuccia di inchiostro per rifornire la stampante. La tecnologia si chiama Zero Ink® ovvero l'inchiostro è già presente nella carta utilizzata per la stampa. La tecnologia Zero Ink non è nuova ed i costi della carta non sono eccessivi, si aggirano intorno ai 14 euro per 100 stampe. Non un costo nullo ma neanche assolutamente improponibile. La Socialmatic invece ha un costo di circa 300 euro. Un prezzo abbastanza alto per questo tipo di oggetto, ma se si pensa che all'interno c'è anche una stampante sicuramente si capisce perché il prezzo di mercato non possa essere proprio contenuto. In pratica si tratta di un oggetto cult, rievocativo della cultura pop anni 80. Peccato per il prezzo un po' alto, ma la Socialmatic ha un fascino tale che potrebbe convincere molti nostalgici a raschiare il fondo del portafoglio pur di averla La foto di spalla è una Polaroid OneStep 1977 - Photo by squeakymarmot http://www.flickr.com/photos/squeakymarmot/429058439/ (CC BY-NC 2.0)
