La spada laser di Star Wars 7 è gia un cult

I fan di Star Wars hanno guardato e riguardato il trailer ufficiale di 88 secondi che annuncia "Star Wars il risveglio della forza". Nuovo episodio di Guerre stellari che vedrà la luce nel 2015. Fra tutti gli interrogativi emersi dall'analisi degli 88 entusiasmanti secondi del trailer, uno e uno solo assilla milioni di fan in tutto il mondo: ma come accidenti è possibile concepire una spada laser con l'elsa laser? e come cavolo la maneggiano i jedi? si può lanciare in aria? può roteare? non si taglieranno qualche dito di troppo? L'intero mondo dei fan di Star Wars è avvinto da questo annoso problema, il dilemma corrode gli animi, potranno i nostri eroi maneggiare cotanto spadone senza il rischio di lasciare sul campo qualche falange? Sulla nuova super spada laser si è dunque scatenata la satira di mezzo mondo del web:

LEAKED: Episode 8 lightsaber. pic.twitter.com/4l9T5jeiCH — Harry Partridge (@HappyHarryToons) 28 Novembre 2014