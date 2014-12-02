La spada laser di Star Wars 7 è gia un cult
02/12/2014
I fan di Star Wars hanno guardato e riguardato il trailer ufficiale di 88 secondi che annuncia "Star Wars il risveglio della forza". Nuovo episodio di Guerre stellari che vedrà la luce nel 2015. Fra tutti gli interrogativi emersi dall'analisi degli 88 entusiasmanti secondi del trailer, uno e uno solo assilla milioni di fan in tutto il mondo: ma come accidenti è possibile concepire una spada laser con l'elsa laser? e come cavolo la maneggiano i jedi? si può lanciare in aria? può roteare? non si taglieranno qualche dito di troppo? L'intero mondo dei fan di Star Wars è avvinto da questo annoso problema, il dilemma corrode gli animi, potranno i nostri eroi maneggiare cotanto spadone senza il rischio di lasciare sul campo qualche falange? Sulla nuova super spada laser si è dunque scatenata la satira di mezzo mondo del web:
A meme awakens. #TheForceAwakens pic.twitter.com/qZMCzd5HeT
— Dustin Sandoval (@DustinMSandoval) 28 Novembre 2014
LEAKED: Episode 8 lightsaber. pic.twitter.com/4l9T5jeiCH
— Harry Partridge (@HappyHarryToons) 28 Novembre 2014
Naturalmente se siete appassionati del genere potete sempre comprare una bella spada laser, ad esempio questa qui di hasbro
Che è vero, è in plastica, ma costa solo 10$ e ci fate la vostra bella figura. Non ha l'elsa laser ma almeno non vi arrovellate il cervello su come maneggiarla senza che l'elsa vi tocchi un polso.
Se siete dei veri fan scatenati potete sempre andare su qualcosa di pià professionale tipo uno spadone laser Force FX o Ultimate FX , che vi costano intorno ai 300 - 400$ ma promettono faville
[youtube http://youtu.be/HCp2finj2gU]
Per una somma simile vi portate a casa una ParkSaber che è decisamente un oggettino con il quale potreste fare invidia a qualunque appassionato
[youtube http://youtu.be/-nUB2NtZG24]
Ancora non abbiamo trovato una spada laser con l'elsa laser, ma non perdete d'occhio questo articolo, appena ne troveremo una non mancheremo di aggiornarvi. Naturalmente se volete proporcene qualcuna, non vediamo l'ora di vedere i vostri commenti
