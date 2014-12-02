Microsoft compra Acompli. Client email per iOS e Android in arrivo?
di Redazione
02/12/2014
Microsoft ha appena annunciato di avere comprato per una cifra non meglio specificata Acompli, startup che fonda il suo business nella creazione di un client di posta innovativo per iOS e Android. Si tratta di un acquisizione particolarmente significativa perché potrebbe voler dire che Microsoft sta per compiere un ulteriore nuovo passo come fornitore di software per Android e iOS. D'altra parte quest'anno aveva già annunciato di voler portare Office sulle piattaforme concorrenti. Una strategia decisamente non particolarmente sorprendente per Microsoft se si pensa agli ultimi recenti passi compiuti nella direzione dell'interoperabilità delle piattaforme, ma sicuramente molto diversa dall'atteggiamento di chiusura di cui molti in passato hanno accusato Microsoft. Sul blog di Microsoft si legge:
In un mondo dove più della metà dei messaggi di posta elettronica vengono visualizzati prima su un device mobile, è essenziale fornire alle persone una esperienza di lettura delle email fantastica ovunque essi siano. Il Team di Acompli è completamente coinvolto in questa missione. La loro app fornisce una metodo innovativo per comprendere immediatamente quali sono le email importanti nella vostra casella di posta elettronica, per schedulare gli appuntamenti e lavorare con gli allegati.Sul blog di Acompli si legge:
In questi giorni abbiamo iniziato a dialogare con le persone in Microsoft su come possiamo compiere un ulteriore passo avanti integrando le potenzialità della loro piattaforma Office 365 nel nostro prodotto e tuttavia continuare a fornire un supporto senza precendenti per le email e i servizi di Apple, Dropbox, Google e BoxOra, non è noto come questa acquisizione condizionerà le strategie dello sviluppo di Microsoft rispetto alle loro piattaforme di posta elettronica. Potrebbe finalizzarsi in un rebrand di Outlook per il Mobile oppure nel rilascio di un'applicazione di email completamente nuova per iOS e Android che tenga conto dell'esperienza di Outlook e dell'apporto innovativo di Acompli. D'altra parte, ogni player presente mobile ben comprende l'importanza di detenere una quota del mercato dei client email, primo fra tutti Google che recentemente ha lanciato inBox e contemporaneamente rinnovato Gmail. Microsoft è ancora un passettino indietro rispetto alla concorrenza, ma grazie all'acquisizione di Acompli potrebbe colmare questo Gap. Nel frattempo chi volesse scaricare l'ultima versione del client email di Acompli può farlo da questo link https://www.acompli.com/ [youtube http://youtu.be/7UAy8E3e9f8]
