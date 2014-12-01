Amazon mette in mostra i suoi robot porta pacchi

C'è ancora chi crede che Babbo Natale sia un signore vestito con uno strano cappello, un vestito rosso e con una bella barba bianca che porta tanti pacchi durante le feste di Natale e chi invece è cosciente che (duole un poco doverlo ammettere) che Amazon da una gran bella mano a Babbo Natale, portando un bel po' di pacchi durante le feste. Ora, vi rendete conto di quanti ordini deve esaudire Amazon ogni giorno e di quanto questo numero possa aumentare durante le feste di Natale? Se ve ne rendete conto dovreste già sapere che li dentro hanno bisogno di una bella mano se non vogliono essere sommersi da pacchi e ordini in attesa di essere spediti ogni giorno. Così per chiunque abbia mai visto da vicino il funzionamento di un magazzino, o per coloro che ne gestiscono uno, dare uno sguardo a questo video che mostra cosa accade dentro un centro di smistamento Amazon, significa un po' sognare ad occhi aperti. [youtube http://youtu.be/tMpsMt7ETi8] Per tutti gli altri, appassionati di robotica per esempio, o semplici curiosii del futuro è uno spasso vedere questi robot andare in giro in modo ordinato portando a spasso quintalate di oggetti da distribuire in giro per il mondo. Il cuore di tutto il sistema sono i robot di Kiva Systems startup con sede in Massachusetts specializzata nella produzione di sistemi intelligenti per la gestione del magazzino e acquisita da Amazon per 775 milioni di dollari nel 2012. I robot di Kiva portano in giro silenziosamente scaffali all'interno dei quali sono contenuti in modo ben ordinato gli oggetti da spedire. I percorsi sono precisi e sincronizzati e ovviamente i robot sono in grado di individuare eventuali ostacoli. La presenza umana è comunque ancora molto forte. Di fatto i robot assolvono al compito di muovere gli scaffali in modo che il trasporto e lo stivaggio siano automatizzati, ma sono ancora le persone a riempire in modo corretto i vari scaffali tenendo conto dell'inventario e del percorso che ciascuna merce deve effettuare prima che l'ordine sia evaso. In definitiva il compito dei Robot è quello di portare gli scaffali alle persone, aspettare che li riempiano e poi stivarli nelle posizioni corrette. Il vantaggio è che le persone non devono trasportare le merci e si possono concentrare sul compito difficile: identificare gli oggetti, garantire che gli ordini siano evasi in tempo breve, che gli oggetti siano di buona qualità e che ciascun prodotto sia coerente con l'ordine effettuato