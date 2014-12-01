Google Santa Tracker è Online
di Redazione
Natale 2014 è quasi alle porte e anche Google si prepara alla sua maniera a festeggiare il giorno di Natale. È online anche quest'anno "Google Santa Tracker" sito con il quale il gigante dei motori di ricerca (e non solo) offre ai suoi numerosi utenti prima di tutto il conto alla rovescia di quanti giorni mancano alla festa e poi anche tanti giochi divertenti e tante informazioni utili. Se per esempio avete voglia di ingannare il tempo facendo una bella corsa su una slitta, Santa Tracker può fare al caso vostro, c'è tra gli altri anche un giochino proprio per simulare la corsa della slitta trainata dalle renne. Naturalmente per fare qualche punto dovrete non andare a sbattere e raccogliere anche qualche regalo, ma è il minimo che dovete saper fare se state correndo indossando gli abiti di Babbo Natale no? Se avete voglia di qualcosa di più istruttivo potete dare uno sguardo alle mappe del Natale nel mondo, dove sono collezionate tante informazioni su come si festeggia il Natale nelle altre nazioni. Ad esempio si può scoprire che:
Nel Regno Unito, la cena di Natale si festeggia con i "Christmas Crackers", cilindri avvolti in carta colorata, dotati di due linguette. In Australia il Natale arriva in piena estate quindi Il popolo australiano, invece di festeggiare con campanelli da slitta e cioccolate calde, si reca in spiaggia per un pranzo a base di gamberi...Insomma Google Santa Tracker è abbastanza spassoso e se non avete un piffero da fare e vi sentite pienamente partecipi dell'atmosfera natalizia, potete senza dubbio trovarlo un passatempo divertente. Per i regali invece avete già consulato la nostra lista di regali tecnologici per il Natale 2014?
