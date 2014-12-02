Caricamento...

Star Wars 7 fatto con i Lego

02/12/2014

Star Wars 7 fatto con i Lego
Il famoso trailer che annuncia Star Wars 7 riprodotto con i Lego è una geniale idea dell'utente di Youtube Snooperking che in questo video mostra come ha ricreato l'intero trailer semplicente utilizzando i lego. L'unione dei Lego con Star Wars il risveglio della forza, cioè due mondi diversi "assemblati" insieme non può che fare la felicità degli appassionati del genere. [youtube http://youtu.be/qpfWrh1scZU]   Per l'impegno messo per ricostruire l'intero trailer utilizzando solo i Lego dovrebbero riconoscere a Snooperking lo stato di Jedi ad Honorem.
