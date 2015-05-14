Kaspersky inagura il nuovo centro di ricerca Europeo a Londra
di Redazione
Kaspersky Lab, società specializzata nel combattere attacchi informatici ci ogni genere ha inaugurato oggi un nuovo centro di ricerca a Londra che va ad aggiungersi alle strutture già presenti in America, Russia e in Cina. Gli attacchi informatici a privati, pubblici e all'industria sono un serio problema per il mondo moderno. Ogni giorno miliardi di persone pubblicano e condividono informazioni online. Ogni genere di dato si muove attaverso la rete in tutto il mondo. Quasi senza accorgesene il mondo è ogni giorno un po' più interconnesso. Con l'avvento di Internet Of Things questa tendenza coinvolgerà anche miliardi di oggetti che in una qualche misura saranno depositari delle nostre abitudini di vita, dei nostri dati personali e delle nostre operazioni finanziarie. Gli esperti di Kaspersky Lab analizzano circa 325.000 nuovi malware ogni giorno, con un incremento di 10.000 per giorno dal 2014. Numeri che fanno paura se si confrontano con quanti dati personali circolano ogni giorno in rete e con i recenti problemi di sicurezza. Non sono ancora sopite le polemiche relative agli attacchi informatici nei confronti di Sony e Microsoft o eventi come il Celebrity Gate. È in questo scenario che Kaspersky annuncia l'apertura di un nuovo centro di ricerca a Londra, con sede all'interno del quartier generale di Paddington. Il centro di ricerca si occuperà di sostenere gli utenti e i partner attraverso il supporto degli esperti di Kaspersky sia in Inghilterra sia in Europa.
"Il lancio del nuovo centro di ricerca europeo rafforza il nostro impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo. Il nostro scopo è assicurare che i clienti abbiano accesso ad informazioni costantemente aggiornate come e quando ne hanno bisogno, poiché le informazioni sulle minacce informatiche costituiscono la spina dorsale di quello che facciamo. È nel nostro DNA ed è una parte fondamentale delle nostre strategie"ha detto Nikita Shvetsov, chief technology officer in Kaspersky Lab.
"Siamo determinati a combattere e neutralizzare ogni forma di programma sospetto, senza curarci da dove esso arrivi, e a chiunque sia diretta; sia che si tratti di organizzazioni governative sia che si tratti di privati o infrastrutture critiche. Il nuovo centro di ricerca costituirà un nuov hub per continuare la lotta globale contro il cybercrimine"L'apertura del nuovo centro di ricerca in Londra mostra come sia in corso una lotta senza confini fra hacker e sistemi di sicurezza. Il movimento dei criminali informatici sta radicalmente cambiando. Le motivazioni di un attacco spaziano dalla volontà di soggetti isolati nel voler mettere alla prova la propria capacità tecnica nel superare le protezioni dei sistemi a gruppi più pericolosi mossi da fini economici, politici, a volte da ideali non convenzionali. Resta il fatto che con il quantitativo di dati in circolazione ogni giorno sulla rete, la lotta al cybercrimine diventa realmente estremamente importante nel garantire ad infrastrutture importanti una loro continuità di rendimento.
