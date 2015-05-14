Samsung lancia Artik, la piattaforma per l'Internet Of Things
di Redazione
14/05/2015
Samsung Electronics ha appena reso disponibile una nuova piattaforma dedicata a sviluppare velocemente e più facilmente periferiche dedicate al mondo dell'Internet Of Things. L'annuncio è arrivato nel corso dello IOT World di San Francisco, l'evento mondiale dedicato alle piattaforme e ai servizi che ruotano intorno al mondo dell'Internet Of Things. Artik sarà un kit composto da una scheda, con relativi circuiti, declinabile in tre modelli, alcuni software a supporto, strumenti dedicati agli sviluppatori. La sicurezza sarà garantita da un accurato sistema di criptazione. La scheda più piccola, l'ARTIK 1, misurerà soli 12mm per 12mm. Dimensioni così ridotte si prestano ad usare ARTIK 1 per oggett ti tipo wearables. Includerà un sensore di movimento, connettività bluetooth a basso consumo energetico. Samsung dichiara che Artik 1 potrebbe avere un'autonomia di una settimana con una sola ricarica. ARTIK 5 è il modello intermedio della serie. Avrà un processore da 1GHZz, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria Flash. Il modello più performante della serie è l'ARTIK 10 con un processore 8 core, audio 5.1, 2GB DRAM, 16GB Flash Memory, video codifica/decodifica 1080p. Si tratta di un prodotto di fascia alta da utilizzare per applicazioni industriali o multimediali. L'intera piattaforma sarà compatibile con Arduino. Dal punto di vista Software Artik porterà in dote un framework di sviluppo in grado di rendere più semplice la vita al programmatore. Infine ogni scheda sarà dotata di un sistema di protezione a livello hardware e una learning machine a livello software in grado di individuare possibili attività anomale come l'intrusione di utenti non autorizzati o tentativi di hacking.
"Stiamo per fornire all'industria la più avanzata, aperta e sicura piattaforma per sviluppare prodotti per l'IoT"ha detto Young Sohn, chief strategy officer di Samsung Electronics.
"Sfruttando le capacità di Samsung nella produzione di alti volumi, le tecnologie di packaging e di costruzione del silicio, ARTIK consente agli sviluppatori di trasformare rapidamente grandi idee in prodotti in grado di guidare il mercato IoT"Samsung dunque muove un passo deciso nel campo dell'Internet of Things, fornendo agli sviluppatori tutto il necessario per creare rapidamente oggetti dedicati all'Internet Of Things. Sotto il nome di Internet Of Things, IOT o Internet delle Cose vengono raccolte tutti quegli oggetti intelligenti e connessi alla rete che svolgono compiti di vario genere al di fuori dei normali schemi di funzionamento di un computer. Vanno in queste direzione i termostati per la casa in grado di adattarsi alle abitudini della famiglia e scegliere la temperatura ideale al momento giusto, i vasetti delle medicine che inviano una notifica se si dimentica di prendere un farmaco, i depuratori d'acqua che avvertono quando è il momento di bere un nuovo bicchiere e così via. Il mercato dell'Internet Of Things è indicato da tutti gli analisti come il settore in maggiore espansione per gli anni futuri. Una relazione del McKinsey Global Institute gli attribuisce addirittura un valore economico di globale di 6,2 trilioni di dollari all'anno entro il 2025. Samsung entra dunque in diretta competizione con IBM, Qualcomm ed Intel, con il vantaggio di essere già un enorme produttore di periferiche e di poter sfruttare i tool messi a disposizione degli sviluppatori anche per fare crescere il proprio business
