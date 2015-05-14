Home Videogame PlayStation Italian League: tornei a premi online

di Redazione 14/05/2015

Oggi, 14 maggio 2015, debutta online PlayStation Italian League, la nuova piattaforma che Sony ha pensato per i 16 milioni di videogiocatori del Bel Paese. Tanti sono, infatti, i videogamers italiani attivi: da oggi in poi, gli abbonati a Playstation Plus in possesso di una Playstation 4, potranno sfidarsi online con titoli fome Fifa 15 o Battlefield Hardline in una serie di tornei per i quali sono previsti anche dei ricchi premi. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi da Sony Computer Entertainment Italia, ma il taglio del nastro virtuale è avvenuto proprio oggi. Nella PlayStation Italian League ci sarà posto per tutti: in prima fila ci saranno gli appassionati del gioco del calcio, ma non solo. Tornei e classifiche ufficiali ospiteranno videogiocatori patiti anche di gare automobilistiche, combattimenti e altri generi di videogame. Ci si potrà sfidare con i titoli più famosi per PlayStation: Sony prevede qualcosa come 20 milioni di utenti attivi, ossia circa l’82% di videogamers del territorio italiano. Per poter accedere alle “stanze” in cui si tengono le sfide, occorre raggiungere l’indirizzo playstationitalialeague.com ed effettuare una registrazione. Ovviamente, non tutti potranno entrare nella nuova PlayStation Italian League: i requisiti fondamentali sono il possesso di una console PlayStation 4 (nessun accesso per i possessori di una versione precedente) e la sottoscrizione di un abbonamento PlayStationPlus. Chi dispone di un account PSNSM, potrà poi effettuare il login e iscriversi ai tornei disponibili. Si parte inizialmente con due soli titoli giocabili, ossia Fifa 15 e Battlefield Hardline, ma entro giugno Sony prevede di aggiungere ulteriori titoli come MotoGp 15 e tanti altri. Alla fine di ogni match singolo o torneo, verrà assegnato un punteggio, mentre in caso di risultato non concordato di una sfida, è previsto l’intervento di un arbitro che provvederà ad assegnare la vittoria ad uno piuttosto che ad un altro concorrente.