Facebook salario aumentato e maggiori benefit per i lavoratori

"Lavoravamo a questi cambiamenti da alcuni mesi e in origine pensavamo di annunciarli lo scorso Lunedì. Effettivamente già dal 1 Maggio abbiamo già reso effettivi questi standard per alcuni dei nostri team di supporto più grandi a Menlo Park. Stiamo lavorando per implementare questo programma con un insieme più vasto di fornitori entro l'anno. Questo gruppo includerà i lavoratori che eseguono un lavoro sostanziale per Facebook e che sono impiegati da aziende con sede in America con più di 25 impiegati"

"La decisione di Facebook è il risultato diretto dell'azione comune di agenti di sicurezza e autisti dei bus navetta uniti insieme per una Silicon Valley più forte. Vediamo questo come un primo grande passo e continueremo a lavorare con aziende responsabili come Facebook che guidano la richiesta di innalzamento degli standard e del rispetto per i lavoratori"

con un annuncio a sorpresa muove il proprio impero a favore deiamericani. Tutte le aziende che lavorano per il social network, appaltatori o fornitori, dovranno adeguarsi agli standard richiesti da Facebook in materia diper i propri dipendenti. In un post comparso sulla newsroom del social, Facebook richiede che tutte le aziende che svolgono un lavoro per l'azienda di Zuckerberg dovranno garantire ai propri dipendenti una. Inoltre dovranno essere garantiti almeno, malattia e festività, retribuiti all'anno. Infine chi non usufruisse già di giorni di maternità dovrà ricevere unÈ quanto si legge nel post a firma, Chief Operating Officer di Facebook che annuncia i nuovi standard per i fornitori. Il nome di Sheryl Sandberg, se possibile, conferisce all'annuncio una certa dose di rilievo politico. La Sandberg, ex Segretario al Tesoro ai tempi del governo Clinton, già membro di Google e alla quale viene attribuito anche parte della creazione del progetto Adsense, è anche impegnata politicamente sul fronte della parità di genere e della valorizzazione delle donne sul lavoro., alla guida dell'United Service Workers, sindacato di massima importanza negli Stati Uniti ha reso merito all'iniziativa di Facebook è a dichiarato: