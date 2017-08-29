iPhone 8 sarà presentato ufficialmente il 12 settembre
di Redazione
29/08/2017
iPhone 8 si mostrerà al mondo intero il prossimo 12 settembre, assieme agli altri prodotti che Apple sta per lanciare sul mercato mondiale. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la notizia apparsa sul 'Wall Street Journal', che cita fonti autorevoli. L’azienda di Cupertino mostrerà il suo nuovo smartphone in tre versioni, ma le sorprese non mancheranno, con la terza generazione di Apple Watch. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli States, due delle tre nuove versioni di iPhone non saranno altro che aggiornamenti di iPhone 7, lanciato nel 2016, mentre iPhone 8 sarà il dispositivo del decimo anniversario, per giunta il più caro si sempre. Il primo smartphone della ‘Mela’ è stato presentato a gennaio del 2007, mentre nel 2017 il più nuovo dispositivo avrà come palcoscenico nientemeno che il nuovo Apple Park di Cupertino, il sogno di Steve Jobs portato a termine da Tim Cook. Con l’annuncio della presentazione ufficiale dei nuovi prodotti il 12 settembre, gli analisti si sono sostanzialmente rassicurati: i tanto temuti problemi di produzione che avrebbero dovuto ritardare il lancio, sono stati scongiurati.
