YouTube tutto nuovo: ecco cosa cambia, look cinematografico
di Redazione
30/08/2017
YouTube si rifà il trucco: lo annuncia sul blog ufficiale di Google, Neal Mohan, Chief Product Officer dell’azienda di Mountain View. Si tratta di cambiamenti che riguardano principalmente l’estetica, ma ci sono anche una serie di funzioni che hanno lo scopo di rendere migliore la fruizione dei video da parte degli utenti. Che si colleghino da computer o da smartphone, gli internauti si troveranno di fronte ad un design rinnovato, ma le sorprese proseguiranno nel corso di tutto l’anno 2017 anche dal punto di vista delle funzionalità.
Nuovo YouTube mobileL’app di YouTube disponibile per dispositivi mobili diventa più bianca e pulita per mettere ancora più in risalto i contenuti. Le schede di navigazione si spostano in basso in modo da essere più facilmente raggiungibili. Inoltre, Google scommette sull’introduzione dei gesti e sulla progressiva eliminazione dei pulsanti. Secondo le ultime indiscrezioni, con i prossimi aggiornamenti si potrà addirittura cambiare video scorrendo la mano sullo schermo. Inoltre, preso il player si trasformerà in automatico in base al formato video che sta riproducendo, ossia verticale, orizzontale o quadrato. Intanto, ci si deve accontentare di poter cambiare la velocità di riproduzione.
Nuovo YouTube desktopSui computer tradizionali, YouTube si presenta con un design in stile cinematografico, con tema scuro che consente di mettere lo sfondo nero mentre si riproduce un filmato. Leggeri cambiamenti anche nel logo diventato più essenziale e con un “effetto finale più versatile”.
