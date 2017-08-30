Wiko Wim Lite, smartphone con ottime caratteristiche tecniche

Chi nelle ultime settimane non ha sentito parlare di Wiko Wim Lite? Si tratta, per essere più precisi, di un fantastico smartphone
presentato lo scorso mese di febbraio in occasione dell’ultimo Mobile World Congress di Barcellona, e in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti, anche quelle di coloro i quali intendono non spendere troppi soldi ma acquistare uno smartphone con caratteristiche tecniche importanti.
Parlando nello specifico di tale smartphone e analizzando quelle che sono le caratteristiche tecniche di cui è dotato ecco che è possibile affermare che Wiko Wim Lite è caratterizzato da un fantastico sistema operativo Android 7.1. Nougat
e processore Qualcomm Snapdragon 435, octa-core a 1.4 GHz. La RAM di Wiko Wim Lite è di 3 GB con 32 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB con micro SD.
Parlando di Wiko Wim, Lite da un punto di vista estetico invece è possibile affermare che è caratterizzato da un fantastico display touchscreen e multitouch da 5 pollici
con una risoluzione di 1920x1080 pixel e 16 milioni di colori. Il design è abbastanza arrotondato e curato nei particolari, la back cover si presenta in plastica mentre invece per la cornice viene utilizzato un materiale metallico.
Il tasto di accensione e i tasti di controllo del volume invece mostrano una finitura zigrinata che permette di poterli facilmente individuare passando, anche leggermente, il dito sul fianco dello smartphone in questione. Wiko Wim Lite inoltre, proprio come il fratello maggiore ovvero Wiko Wim considerato un vero e proprio top di gamma, è dotato di sensore per impronte digitali che si trova posizionato proprio nella back cover.
Parlando poi di Wiko Wim Lite non può assolutamente non essere citata l'eccezionale fotocamera di cui è dotato e che vi permetterà di scattare delle fotografie davvero uniche e sorprendenti, in grado di cogliere anche i più piccoli particolari.
Nella parte posteriore dello smartphone infatti è possibile trovare una fantastica fotocamera da ben 13 megapixel con una risoluzione di 4160x3120 pixel con stabilizzazione digitale,
autofocus, touch focus, e poi ancora flash dual led. La fotocamera anteriore invece, da 16 MP, vi permetterà di scattare selfie davvero eccezionali ed inoltre potrete anche registrare fantastici video in FHD.
Sono molteplici i pregi di questa fotocamera ma nello specifico due vanno sottolineati ovvero la messa a fuoco veloce e l’efficacia dell’HDR. Come anticipato in precedenza, Wiko Wim Lite è uno smartphone dotato di importanti caratteristiche tecniche ma allo stesso tempo anche accessibile ed infatti potrà essere acquistato su internet a 185 euro, scoprite le caratteristiche complete leggendo Wim Recensione
sul sito ufficiale.