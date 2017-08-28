Caricamento...

Facebook: un nuovo virus viaggia su Messenger, cosa fare

28/08/2017

Facebook: un nuovo virus viaggia su Messenger, cosa fare
Facebook Messenger veicolo dell’ennesimo virus. In queste ore sa circolando tramite l’app di messaggistica griffata da Mark Zuckerberg, una nuova minaccia informatica. L’infezione avviene in maniera molto semplice, purtroppo: basta rispondere ad un messaggio che si riceve da uno dei contatti con cui siamo collegati tramite quest’app. Un po’ come sta succedendo sempre in queste ore con un altro messaggio infetto veicolato tramite WhatsApp, altra applicazione di proprietà di Facebook. Come una catena di Sant’Antonio, dunque, il virus si propaga di telefonino in telefonino, tramite un invito a guardare un video. Una volta cliccato sul link ricevuto da un contatto amico, si aprono diverse possibilità, a seconda del sistema operativo, del browser utilizzato e della posizione geografica in cui ci si trova. Generalmente, si apre una pagina che contiene una foto del nostro contatto sotto forma di video. Con un click su Play, si riceverà un messaggio che consigli di installare un programma per visualizzare il video. Se ci caschiamo e installiamo il programma, i giochi purtroppo sono fatti, anche se questo virus non sembra essere tra i più pericolosi. Non sono a rischio i nostri dati personali, dunque, ma verremmo inondati di pubblicità e annunci vari.

Facebook Messenger infetto? Come difendersi

Per evitare questo tipo di rischi, per prima cosa dobbiamo diffidare da tutti quei messaggi che, anche se inviati da amici, contengono link a video sospetti e per giunta ci chiedono di installare programmi aggiuntivi per avviarli. È buona norma, inoltre, installare sul proprio smartphone, tablet o anche computer, un buon antivirus aggiornato con le ultime protezioni.
iPhone 8 sarà presentato ufficialmente il 12 settembre

WhatsApp: la nuova truffa degli stati colorati, come difendersi

