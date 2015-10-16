Intel e Arduino presentano una nuova scheda per le scuole
di Redazione
16/10/2015
Si chiamerà Arduino 101 negli Stati Uniti e Genuino 101 al di fuori degli Stati Uniti, la nuova scheda che Arduino ha presentato oggi in collaborazione con Intel durante la Maker Faire di Roma e dedicata agli ambiente didattici e a maker desiderosi di apprendere. Il nome con cui la scheda verrà chiamata nei diversi paesi del mondo è ovviamente dovuta alle ben note vicissitudini societarie di Arduino. Genuino 101 adotterà comunque il componente a basso costo Intel Curie, annunciato da Intel durante il CES 2015 e dai consumi e dimensioni decisamente ridotti. Genuino 101 è stata progettata con l'obiettivo di essere particolarmente semplice da utilizzare e per questo motivo ben si adatta ad essere impiegata per l'apprendimento delle tecniche di base necessarie a sviluppare prodotti e prototipi ad alto valore tecnologico. Inoltre Genuino 101 è integrata nel programma didattico di physical computing di Arduino, progettato per sviluppare le competenze tecnologiche degli studenti.
"Creare possibilità per giovani imprenditori e studenti è sempre stata una priorità per Intel e, tramite la collaborazione con Arduino, stiamo mettendo a disposizione tutta la potenza Intel ad una nuova generazione di maker"ha affermato Josh Walden, Senior Vice President e General Manager del New Technology Group di Intel.
"Grazie alle funzionalità avanzate del modulo Intel Curie integrato nella scheda Genuino 101, studenti e sviluppatori possono ora dar vita a creazioni davvero uniche, intelligenti e connesse"Genuino 101 farà parte di Creative Technologies in the Classroom (CTC), programma di physical computing sviluppato da Arduino ed attualmente implementato in oltre 300 scuole superiori. Il CTC mette a disposizione di insegnanti e studenti gli strumenti necessari per apprendere le basi della programmazione, dell'elettronica e della meccanica. Lo scopo è quello di formare una nuova generazione di professionisti, che con le loro conoscenze siano in grado di operare a più livelli nel settore della tecnologia, sviluppando prodotti innovativi.
"Abbiamo collaborato strettamente con Intel allo sviluppo di questa scheda e stiamo ampliando il nostro programma didattico per incorporare la connettività e le funzionalità avanzate attese dagli studenti sviluppatori di oggi"ha affermato Massimo Banzi, cofondatore e CEO di Arduino.cc.
"Attraverso il nostro lavoro con Intel, siamo in grado di raggiungere una comunità globale di maker entry-level e di studenti con un'introduzione completa al physical computing e proponiamo oggi una soluzione tecnologica potente e più avanzata che li aiuterà a trasformare in realtà le loro visioni creative"La distribuzione di Genuino 101 inizierà nel primo trimestre del 2016, il prezzo sarà decisamente competitivo, appena 27€. La scheda sarà già dotata di accelerometro, giroscopio, Bluetooth Smart
