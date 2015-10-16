Google e Altroconsumo lanciano la campagna "Vivi Internet, al sicuro"
di Redazione
16/10/2015
Da più di quarant’anni impegnata a difendere i diritti dei consumatori, Altroconsumo lancia la campagna “Vivi Internet, al sicuro” in collaborazione con Google. Al centro del loro impegno l’obiettivo di dare fiducia agli utenti, anche ai più restii, e spingerli ad utilizzare Internet, mettendo loro a disposizione una guida dettagliata che sviluppa i punti più problematici che inducono loro a diffidare della rete. Diffidano al punto tale da non riuscire ad ammettere i vantaggi pratici che derivano dal web, rifiutandosi addirittura di provare a navigare in rete per paura di restarne intrappolati e, vittime di spiacevoli inconvenienti, di rimpiangere di aver ceduto alla tentazione. Ancor di più se a questo si aggiunge l’apprensione verso i più piccoli, vulnerabili e, soprattutto per un genitore, indifesi da ogni eventuale minaccia. E di minacce internet ne presenta tante, è innegabile. Queste, però, non devono vincere contro le potenzialità della digitalizzazione nei vari ambiti, primo tra tutti l’economia. Semmai sono le persone a dover vincere la loro ritrosia e chiusura e ad aprirsi alle diverse opportunità della rete.
"Non è solo una questione strutturale" sostiene Marco Pierani di Altroconsumo, "perché un ostacolo rilevante allo sviluppo di una economia digitale è rappresentato dalla mancanza di fiducia degli utenti, ancora fortemente restii ad affidarsi al web per gestire le attività quotidiane, ad esempio, solo il 42% di italiani si avvale di servizi bancari online e il 35% fa acquisiti sul web".I numeri parlano chiaro visto che ben il 31% della popolazione italiana non si è mai connessa o effettuato operazioni online. Nonostante il 59%, invece, vi navighi con regolarità, il gap, in termini di digital divide, nello specifico tra chi possiede competenze digitali e accessibilità alle tecnologie dell’informazione, rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea, è clamoroso. Su 28 stati, infatti, l’Italia è solo venticinquesima, stando all’indicatore di digital performance Digital Economy and Society Index, DESI Non è semplice invertire la tendenza, si sa, ma proprio per questo Altroconsumo e Google si sono uniti per sostenere e incoraggiare quanti non sono convinti che un’alfabetizzazione informatica sia necessaria. Lo fanno in maniera semplice ed efficace, attraverso piccoli, ma fondamentali suggerimenti raccolti in una sorta di decalogo cui fare riferimento per apprendere delle tecniche precauzionali e potersi connettere in autonomia. Pertanto si troveranno tutte le informazioni e i dettagli relativi a come riconoscere se una connessione, un sito, è sicuro oppure no e a tal proposito dettagli per quanto riguarda gli strumenti messi a disposizione da Google per la sicurezza online dei bambini, come SafeSearch, ad esempio, che filtra i contenuti eliminando quelli per adulti. Strettamente legata al tema della sicurezza è la privacy, perciò sono presentati i servizi offerti da Google per tenere sotto controllo le attività e preservare importati dati sensibili. Nulla è tralasciato, comprese le indicazioni su come impostare il codice di blocco Sim, blocco schermo e controllo da remoto, in caso di smarrimento o furto dello smartphone. O ancora, i criteri da adottare nella scelta di password per evitare che siano facilmente violate e le raccomandazioni sugli aggiornamenti di browser, antivirus e software in generale, che devono periodicamente essere eseguiti. Per approfondire e richiedere gratuitamente la guida, basta collegarsi al sito, dove è pubblicato anche il calendario dei prossimi eventi in diretta live streaming sulla pagina di Google+ di Altroconsumo, previsti per i giorni 9 e 30 novembre e 14 dicembre, sempre alle ore 15.
