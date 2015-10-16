Home Eventi Lucca Comics and Games dal 29 ottobre al via l’edizione 2015

Lucca Comics and Games dal 29 ottobre al via l’edizione 2015

di Redazione 16/10/2015

Anche quest’anno Lucca si prepara ad accogliere il vasto pubblico di appassionati e curiosi pronti a scoprire le novità e le sorprese dell’edizione 2015 del Festival Lucca Comics and Games. Dal 29 ottobre al primo di novembre la magia del racconto a fumetti invaderà il centro storico della città e riempirà i padiglioni, allestiti per l’occasione, di arte e cultura. Ancor di più visto il tema scelto: “…Sì viaggiare”, che aumenta il potere dell’immaginazione e la possibilità di spaziare con la fantasia. Un tema che dà ai protagonisti la libertà di scegliere il mezzo e lo strumento attraverso il quale compiere questo viaggio e lasciare che siano anche gli altri a farlo, trasportati in un clima dove mani diverse esprimeranno a proprio modo il topic filo conduttore del Festival. Ad inaugurare l’inizio della manifestazione sarà la musica del gruppo medieval rock spagnolo Mago de Oz e di Cristina D’Avena, che presenterà in anteprima il suo nuovo spettacolo, regalando al pubblico l’emozione e la nostalgia di ricordi indimenticabili. Quest’anno è stato fissato un tetto massimo giornaliero per i biglietti, per cui bisogna affrettarsi a prenotare, anche online, prima del sold out. In ogni caso è stato predisposto dagli organizzatori che nela giornata del 31 ottobre l’orario di chiusura sia posticipato alle ore 21, due ore in più rispetto all’orario consueto, da trascorrere alla scoperta degli stand. Ci saranno anche delle attività completamente gratuite, come la Self Area, la Comics Artists Area e le mostre di Palazzo Ducale. Quest’ultimo ospiterà una personale di Karl Kopinski, che firma il manifesto dell’evento 2015, tra i maggiori illustratori fantasy europei, anche autore di ritratti, da Bartali e Coppi a Pantani. Per quanto riguarda le mostre, saranno dedicate a Richard McGuire, a Tuono Pettinato e Bonvi. Dalla California arriverà a Lucca anche Stan Sakai, ospite speciale, padre di Usagi Yojimbo, una delle saghe di fumetti più apprezzata dal pubblico internazionale. A lui si aggiungono direttamente dal mondo del Game, dell’illustrazione e della letteratura fantasy lo scrittore Jonathan Maberry, l’illustratore Michael Menzel e il game designer Mark Rein-Hagen. Sarà, invece, Pavel Tatarnikau, illustratore bielorusso, lo special guest del Lucca Junior, il programma rivolto ai più piccoli. Non mancherà il Cartoon Music Contest, la gara aperta alle cartoon cover band di tutta Italia che quest’anno, grazie alla collaborazione del Lucca Comics & Games con Rai Gulp, Canale della Direzione Rai Ragazzi, e Rai Com, darà ai vincitori l’opportunità di creare la nuova sigla per il nuovo programma di Rai Gulp “Next 3.0”. Non resta che farci un salto, anche solo per respirarne l’atmosfera!