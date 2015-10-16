Yahoo: tutti gli account in un’unica Mail senza password

"Grazie al look moderno e alle potenti funzionalità - scrive Yahoo in una nota sul proprio blog ufficiale - , come la ricerca potenziata, la possibilità di aggiungere più account email e la semplicità nella gestione degli allegati, l’app Yahoo Mail è il modo migliore per accedere alla posta su telefono o tablet".

"Le password - continua Yahoo sul blog - sono generalmente semplici da digitare e facili da dimenticare. Account Key ottimizza il processo di sign-in con un'interfaccia sicura, elegante e facile da usare, che rende l'accesso facile come toccare un pulsante. E' anche più sicura di una password tradizionale, perché una volta che si attiva Account Key anche se qualcuno ottiene l'accesso alle vostre informazioni questi non possono accedere."

lancia una nuova appche per la prima volta supporta anche altri provider di posta elettronica: da questo momento, dunque, si potranno integrare molteplici account email in un’unica interfaccia grafica, sbarazzandosi anche delle password. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, anche se bisogna subito puntualizzare che la nuova app Yahoo non supporta gli account di. Sono invece compatibili la posta elettronica della stessa Yahoo,: basterà un semplice click per passare da una casella all’altra ed avere a disposizione tutti i messaggi di ciascun account. Come se non bastasse, la nuova Mail di Yaooh è facilmente collegabile ai social network: un vantaggio non da poco poiché l’app sincronizza in automatico foto e informazioni di contatto prendendoli direttamente dai profili dei nostri contatti. In più, è stata migliorata la funzione di ricerca, mentre per gli allegati la novità più importante è la possibilità di allegare molteplici foto, video o altri tipi di file in un solo click.La nuova app Yahoo Mail è disponibile per dispositivi Android e iOS e si può scaricare gratuitamente dai rispettivi store. Compatibile con le gestures come lo swiping, basta “strisciare” verso destra per segnalare un messaggio come letto, verso sinistra per eliminarlo. Con una pressione a lungo, invece, si attiva la modalità di multiselezione. La novità assoluta, comunque, è rappresentata dalla possibilità di attivare la chiave ‘Account Key’, che consente di effettuare il login senza dover digitare ogni volta la password, ma sostituendola con una semplice notifica push.Dunque, a differenza di quanto potrebbe sembrare ad un primo acchito, Account Key garantisce anche la sicurezza dei vostri dati personali: meglio una notifica push piuttosto che l'utilizzo della stessa password per differenti servizi, come mail e social network.