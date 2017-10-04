Instagram: nelle storie arrivano anche i sondaggi
di Redazione
04/10/2017
Continuano le novità per Instagram, social network fotografico di proprietà di Facebook. È stato infatti annunciata la possibilità di effettuare sondaggi tramite le Storie: l’obbiettivo è ovviamente quello di renderle ancora più interattive, utilizzando una soluzione grafica abbastanza accattivante. I sondaggi, infatti, si attivano tramite adesivi che andranno collocati sull’immagine, così come avverrebbe con qualunque altro adesivo. Per avviare un sondaggio, dunque, basterà trascinare l’adesivo sull’immagine nella Storia e a quel punto comparirà in automatico l’opzione che consente di aggiungere una domanda. Si tratta di una funzionalità che sarà gradita agli utenti che hanno voglia di coinvolgere di più i loro amici, ma soprattutto a quelle aziende che potranno sfruttare i sondaggi per effettuare piccole ricerche di mercato. I risultati sono accessibili in tempo reale e fino a quando la Storia rimarrà attiva.
Instagram: anche contagocce e allineamento testi in fotoI sondaggi di Instagram, dunque, avranno durata 24 ore, lo stesso tempo di vita di una Storia. E non si potranno solo consultare i risultati generici, ma anche chi ha votato e cosa. Le sorprese non sono finite, però, perché Instagram ha introdotto anche un nuovo strumento “contagocce” che consente in sostanza di copiare il colore dalle immagini per usarlo con i testi. Su iOS, ma non su Android, introdotto anche uno strumento per allineare testo ed adesivi nelle foto.
