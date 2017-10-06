Fifa 18 su Nintendo Switch: niente partite con gli amici
di Redazione
06/10/2017
Nintendo Switch rappresenta una piattaforma importante per Fifa 18, come ribadito di recente da EA Sports, eppure non sembra che il supporto sia lo stesso delle altre console. Chi dispone della nuova console nipponica ed ha acquistato l’ultimo titolo calcistico griffato Fifa, si è reso conto sin da subito che non è possibile giocare online con i propri amici e l’unica possibilità di sfidare qualcuno è quella del matchmaking casuale. Non è ancora chiaro se si tratti di una scelta temporanea e se dunque il supporto al multiplayer sarà introdotto con un successivo aggiornamento, ma sta di fatto che si tratta di un’amara sorpresa per chi dispone di una console Switch. Interrogata sull’argomento, EA Sports ha sostanzialmente dribblato la questione, replicando così: "FIFA 18 per Nintendo Switch offre le Stagioni in locale che permettono agli amici di giocare l'uno contro l'altro quando due console si trovano in prossimità e incoraggiamo coloro che vogliono competere con altri giocatori di approfittare delle modalità online per Switch, fra cui FIFA Ultimate Team, le Stagioni Online e i Tornei Online".
Fifa 18 e Nintendo Switch: seguirà update?Insomma, Fifa 18 per Switch ha una limitazione importante rispetto alle versioni per PS4 e Xbox One (clicca qui per scoprire le differenze), ma nonostante ciò i dati di vendita del primo mese sono incoraggianti. Chissà che in un momento successivo l’azienda americana non si convinca a concedere la possibilità del multiplayer online anche a chi ha comprato la nuova console Nintendo…
