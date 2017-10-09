Caricamento...

BlackBerry Motion presentato ufficialmente: scheda tecnica e prezzo

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2017

È stato presentato ufficialmente durante un evento a Dubai il nuovo BlackBerry Motion, smartphone Android Full Touch di TLC, che può avvalersi di tutti i vantaggi di BlackBerry sul fronte sicurezza. A differenza di tanti altri prodotti di questo marchio, il Motion non dispone di tastiera fisica, ma ha un display Touch da 5,5 pollici con risoluzione Full HD. Al suo interno, pulsa un processore Qualcomm Snapdragon 625 (GPU Adreno 506), supportato da 4 GB di memoria Ram e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite schede MicroSD. Di tutto rispetto il comparto fotografico, con una fotocamera posteriore da 12 Megapixel (f/2.0, HDR e 4K) e una anteriore per i selfie da 8 Megapixel (f/2.2). Non potevano mancare i moduli WiFI, Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS, GLONASS e un lettore per le impronte digitali. La batteria da 4000 mAh garantisce una buona autonomia, mentre il sistema operativo di fabbrica è Android 7.1.1 Nougat.

BlackBerry Motion: prezzo e vendita

Inizialmente, BlackBerry Motion sarà venduto solo sul mercato mediorientale al prezzo di 460 dollari circa. Al momento, non si conoscono le tempistiche di commercializzazione nel continente europeo, ma lo sbarco è certo e bisognerà solo attendere un po’ di più.
Redazione

