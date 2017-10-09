BlackBerry Motion presentato ufficialmente: scheda tecnica e prezzo

BlackBerry Motion: prezzo e vendita

BlackBerry Motion goes from rumor to real... makes appearance at #GITEX in Dubai! Full touch, HUGE battery. Learn more @BBMobile! pic.twitter.com/taZuwPFxke — CrackBerry Kevin (@crackberrykevin) 8 ottobre 2017

È stato presentato ufficialmente durante un evento a Dubai il nuovo, smartphone Android Full Touch di TLC, che può avvalersi di tutti i vantaggi di BlackBerry sul fronte sicurezza. A differenza di tanti altri prodotti di questo marchio, il Motion non dispone di tastiera fisica, ma ha un display Touch da 5,5 pollici con risoluzione Full HD. Al suo interno, pulsa un processore Qualcomm Snapdragon 625 (GPU Adreno 506), supportato da 4 GB di memoria Ram e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite schede MicroSD. Di tutto rispetto il comparto fotografico, con una fotocamera posteriore da 12 Megapixel (f/2.0, HDR e 4K) e una anteriore per i selfie da 8 Megapixel (f/2.2). Non potevano mancare i moduli WiFI, Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS, GLONASS e un lettore per le impronte digitali. La batteria da 4000 mAh garantisce una buona autonomia, mentre il sistema operativo di fabbrica è Android 7.1.1 Nougat.Inizialmente, BlackBerry Motion sarà venduto solo sul mercato mediorientale al prezzo dicirca. Al momento, non si conoscono le tempistiche di commercializzazione nel continente europeo, ma lo sbarco è certo e bisognerà solo attendere un po’ di più.