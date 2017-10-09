BlackBerry Motion presentato ufficialmente: scheda tecnica e prezzo
di Redazione
09/10/2017
BlackBerry Motion: prezzo e venditaInizialmente, BlackBerry Motion sarà venduto solo sul mercato mediorientale al prezzo di 460 dollari circa. Al momento, non si conoscono le tempistiche di commercializzazione nel continente europeo, ma lo sbarco è certo e bisognerà solo attendere un po’ di più.
BlackBerry Motion goes from rumor to real... makes appearance at #GITEX in Dubai! Full touch, HUGE battery. Learn more @BBMobile! pic.twitter.com/taZuwPFxke— CrackBerry Kevin (@crackberrykevin) 8 ottobre 2017
Articolo Precedente
Addio truffe online: acquista e paga in sicurezza con Weldpay
Articolo Successivo
Fifa 18 su Nintendo Switch: niente partite con gli amici
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020