Addio truffe online: acquista e paga in sicurezza con Weldpay

Negli ultimi anni le compravendite online hanno avuto un vero e proprio boom. I dati relativi al 2016 parlano di un incremento importantissimo nelle vendite da parte degli eCommerce, ma è tutto il commercio elettronico a registrare un’impennata. E il trend, secondo gli analisti, è stato mantenuto anche nel 2017, che si chiuderà molto probabilmente con un ulteriore incremento del fatturato di settore. Purtroppo, con l’aumento delle transazioni su Internet sono aumentate in maniera direttamente proporzionale anche le truffe online. Come difendersi? La soluzione ce la dà Weldpay, un servizio al quale ci si registra gratuitamente tramite il sito web ufficiale e fornendo pochi dati personali, indispensabili per poter acquistare e vendere in totale sicurezza. Cosa fa Weldpay? Si pone in sostanza tra acquirente e venditore e fa da garante, affinché la transazione vada a buon fine, ossia si preoccupa che il pagamento sia effettuato correttamente e che il prodotto acquistato sia esattamente quello messo in vendita online. Insomma, se acquistare su siti di aste online o su bacheche di annunci, non rischierete di vedervi recapitare a casa il classico quanto “doloroso” mattone. Non c’è praticamente alcuna limitazione alle possibilità offerte da Weldpay, puoi acquistare online qualsiasi cosa (ad eccezione di alimentari ed animali), da prodotti e accessori di elettronica e/o informatica, auto, moto e accessori, prodotti per la casa, prima infanzia, cancelleria e prodotti per ufficio, cosmetici e prodotti per la cura della persona, prodotti per il giardino, giochi e giocattoli, gioielli e orologi, illuminazione, libri, musica, abbigliamento, scarpe e borse, abbigliamento sportivo e tempo libero, ma anche case e/o appartamenti, case vacanze e immobili di ogni genere. Il servizio garantisce la transazione sia nel caso di prodotti nuovi, sia di usato, nonché anche tutti i noleggi. Tutto ciò che prevede una transazione online può usufruire del servizio Weldpay. E non è tutto, perché Weldpay offre anche un servizio di mediazione tra venditore e acquirente, in modo tale che le parti si accordino facilmente su prezzo, dettagli spedizione e quant’altro. Una volta trovato l’accordo, Weldpay invierà ai rispettivi account una conferma “ufficiale”. I pagamenti, tra l’altro, sono garantiti in maniera semplice: una volta acquistato un oggetto ed effettuato il pagamento, la cifra rimarrà custodita da Weldpay fino al termine della transazione su un conto corrente Escrow protetto dall’Istituto di pagamento e controllato da Banca d’Italia. Dopo aver ritirato il pacco per conto del compratore, Weldpay lo controlla ed appone dei sigilli di garanzia sul prodotto in maniera che non ci possano essere manomissioni da parte dell’acquirente. Solo alla ricezione del prodotto acquistato, previa la possibilità di testarlo entro la mezzanotte del giorno successivo alla consegna, avverrà l’effettivo versamento dei soldi sul conto del venditore. In questo modo, appare chiaro, è più facile gestire situazioni tipiche delle truffe online, ossia con l’acquirente che non riceve il prodotto richiesto, o con lo stesso che non è nelle condizioni paventate all’inizio della transazione. Inoltrando reclamo a Weldpay, la gestione sarà completamente a carico del servizio, che si occuperà nel frattempo della protezione della cifra investita. La tutela, in questo senso, è anche al 100% a favore del venditore, che potrà così accrescere la propria attendibilità tramite un servizio più preciso e sicuro. Weldpay, infatti, appone sul prodotto (pacco) dei sigilli che oltre ad essere una garanzia per chi acquista, lo sono anche per chi vende.
