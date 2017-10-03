Huawei Mate 10 Pro: la foto finisce in Rete
03/10/2017
Huawei Mate 10 Pro: caratteristiche tecnicheSecondo le ultime indiscrezioni relative alla scheda tecnica, il neonato Huawei avrà uno schermo da 5,99 pollici, 6 GB di memoria Ram, spazio di archiviazione da 64 e 128 GB, oltre ad una batteria da 4.000 mAh. Il processore sarà il nuovo Kirin 970, con tanto di 'neural processing unit': si tratta della nuova soluzione che consentirà di aumentare la potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale garantendo un minor consumo.
(Close up of the camera module) pic.twitter.com/wXcpChnFas— Evan Blass (@evleaks) 1 ottobre 2017
