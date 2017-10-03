Caricamento...

Huawei Mate 10 Pro: la foto finisce in Rete

03/10/2017

Huawei Mate 10 Pro mostrato in foto dal noto leaker Evan Blass, che ha twittato un’immagine che ritrae entrambi i lati del nuovo smartphone. Dopo il Mate e Mate 10 Lite, dunque, finiscono su Internet anche gli scatti rubati del “fratello maggiore” del nuovo smartphone di punta Huawei. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 16 ottobre a Monaco di Baviera, ma intanto si possono già apprezzare alcuni dettagli del dispositivo. Nell’immagine condivisa dal leaker, si vede un display praticamente primo di cornici, mentre sul retro è presente una doppia fotocamera Leica, con i due sensori disposti in verticale sopra al lettore di impronte digitali. Rispetto al colore della scossa, le due fotocamere sono inserite in una fascia orizzontale realizzata in una tonalità diversa. I colori in cui sarà disponibile il nuovo Mate 10 Pro sono nero, blu scuro e bronzo.

Huawei Mate 10 Pro: caratteristiche tecniche

Secondo le ultime indiscrezioni relative alla scheda tecnica, il neonato Huawei avrà uno schermo da 5,99 pollici, 6 GB di memoria Ram, spazio di archiviazione da 64 e 128 GB, oltre ad una batteria da 4.000 mAh. Il processore sarà il nuovo Kirin 970, con tanto di 'neural processing unit': si tratta della nuova soluzione che consentirà di aumentare la potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale garantendo un minor consumo.
