Il prossimo film di James Bond si chiamerà Spectre
di Redazione
04/12/2014
Andrew Scott, lo stesso che ha già interpretato Moriarty in Sherlock, vestirà i panni di Denbigh, Christoph Waltz sarà Oberhauser, le magnifiche donne di James Bond saranno Léa Seydoux e Monica Belluci. Nel film ci sarà anche Dave Bautista.
Unveiled: The Aston Martin DB10 - James Bond's new car in #SPECTRE #GoodToBeBond pic.twitter.com/y4Z1iFmoEK— Aston Martin (@astonmartin) 4 Dicembre 2014
The 24th James Bond 007 film is called… #SPECTRE
https://t.co/g8CCxtk5ga— James Bond (@007) 4 Dicembre 2014
...Léa Seydoux as Madeleine Swann. #SPECTRE pic.twitter.com/DR7DfAWkb1— James Bond (@007) 4 Dicembre 2014
Il film uscirà nelle sale nel 2015, ma le riprese cominceranno già da domani e attraverseranno un incredibile numero di paesi nel mondo, Inghilterra, Messico, Italia, Marocco, Austria tra gli altri.
Skyfall uscito nel 2012 è stato uno degli episodi più riusciti. Per questo nuovo James Bond: Spectre sono tornati in cattedra Same Mendes come regista, John Logan, Neal Purvis e Robert Wade come scenaggiatori. E' la ricostruzione del team delle meraviglie che già aveva decretato il successo di Skyfall.
Il film tuttavia non sarà un sequel di Skyfall ma molto probabilemente avrà la stessa ambientazione.
L'uscita prevista è per il Novembre 2015
...Monica Bellucci as Lucia Sciarra pic.twitter.com/41klBClFzN— James Bond (@007) 4 Dicembre 2014
