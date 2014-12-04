Il prossimo film di James Bond si chiamerà Spectre

Unveiled: The Aston Martin DB10 - James Bond's new car in #SPECTRE #GoodToBeBond pic.twitter.com/y4Z1iFmoEK — Aston Martin (@astonmartin) 4 Dicembre 2014

The 24th James Bond 007 film is called… #SPECTRE https://t.co/g8CCxtk5ga — James Bond (@007) 4 Dicembre 2014

...Monica Bellucci as Lucia Sciarra pic.twitter.com/41klBClFzN — James Bond (@007) 4 Dicembre 2014

I fan di James Bond da oggi hanno una certezza in più. Il 24mo film della serie si chiamerà Spectre e prenderà il nome da uno dei protagonisti classici dei film di James Bond, la temibile organizzazione terroristica spesso presente all'interno delle avventure dello 007 più famoso al mondo. A rivelarlo è stato Sam Mendens nel corso di un evento in cui sono stati rivelati anche: una Aston Martin DB10, e il cast al completo.Andrew Scott, lo stesso che ha già interpretato Moriarty in Sherlock, vestirà i panni di Denbigh, Christoph Waltz sarà Oberhauser, le magnifiche donne di James Bond saranno Léa Seydoux e Monica Belluci. Nel film ci sarà anche Dave Bautista.Il film uscirà nelle sale nel 2015, ma le riprese cominceranno già da domani e attraverseranno un incredibile numero di paesi nel mondo, Inghilterra, Messico, Italia, Marocco, Austria tra gli altri. Skyfall uscito nel 2012 è stato uno degli episodi più riusciti. Per questo nuovo James Bond: Spectre sono tornati in cattedra Same Mendes come regista, John Logan, Neal Purvis e Robert Wade come scenaggiatori. E' la ricostruzione del team delle meraviglie che già aveva decretato il successo di Skyfall. Il film tuttavia non sarà un sequel di Skyfall ma molto probabilemente avrà la stessa ambientazione. L'uscita prevista è per il Novembre 2015