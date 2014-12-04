Nel 2015 in arrivo un Google per i più piccoli
di Redazione
04/12/2014
In un'intervista rilasciata ad USA Today Pavni Diwanji, vice president of engineering in Google, ha confermato che il gigante dei motori di ricerca sta lavorando ad una versione dei propri servizi dedicata ai bambini sotto i 13 anni. Youtube in particolare sarà uno dei prodotti maggiormente coinvolti in questo progetto a seguire molto probabilmente verrà rilasciata anche una versione di Chrome dedicata ai più piccoli. Non tutte le specifiche sono state ancora definite e non è ancora chiaro come si concretizzerà questa scelta nel momento del rilascio del progetto. È possibile che persino il motore di ricerca possa subire delle modifiche sulla prioritizzazione dei risultati. L'idea di fondo è quello di incoraggiare i bambini ad usare meglio la loro creatività, per cui per esempio una ricerca per treni potrebbe restituire tutti i cartoni animati che contengono treni, invece che i soliti risultati riguardanti orari etc. Comunque per ora sono tutte illazioni. Solo nel 2015 capiremo meglio come Google interpreterà questo progetto.
"La più grande motivazione all'interno della compagnia è che ognuno di noi ha figli, perciò c'è una spinta dall'interno a cambiare i nostri prodotti affinchè siano divertenti e sicuri per i nostri bambini"ha detto Pavni Diwanji
"Sappiamo che questa sceltà si presterà ad essere controversa, ma la semplice verità è che i nosti figli usano già la tecnologia a scuola e a casa, per questo la scelta migliore è quella di fare in modo che tutta questa tecnologia sia utilizzata nel miglior modo possibile"ha detto il manager che è madre di due figli di un'età fra gli 8 e i 13 anni Non è ancora certo se Google voglia agire sul parental control, è anche possibile un intervento sulle modalità di advertising. In definitiva molto probabilmente Google agirà su una serie di parametri, vedremo quali ed in che modo potranno rendere Internet un posto più sicuro per i più piccoli.
