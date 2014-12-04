Gangnam Style ha rotto YouTube
Mai un video era stato visto così tante volte da mandare in tilt il contatore delle visualizzazioni di Youtube. Gangnam Style c'è riuscito. La notizia clamorosa è riportata da Techcrunch. Per la prima volta il contatore delle visite di Youtube ha raggiunto la dimensione di un intero a 32 Bit, in pratica 2,147,483,647 visualizzazioni. Così persino Google ha dovuto adattarsi ed ha dovuto upgradare il codice che gestisce il contatore trasformandolo in un intero a 64 Bit. Il prossimo traguardo è dunque di 9,223,372,036,854,775,807. Ora attendiamo il prossimo video che sfonderà il tetto del nuovo counter
