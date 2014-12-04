Caricamento...

Gangnam Style ha rotto YouTube

04/12/2014

Mai un video era stato visto così tante volte da mandare in tilt il contatore delle visualizzazioni di Youtube. Gangnam Style c'è riuscito. La notizia clamorosa è riportata da Techcrunch. Per la prima volta il contatore delle visite di Youtube ha raggiunto la dimensione di un intero a 32 Bit, in pratica 2,147,483,647 visualizzazioni. youtube-counter Così persino Google ha dovuto adattarsi ed ha dovuto upgradare il codice che gestisce il contatore trasformandolo in un intero a 64 Bit. Il prossimo traguardo è dunque di 9,223,372,036,854,775,807. Ora attendiamo il prossimo video che sfonderà il tetto del nuovo counter

