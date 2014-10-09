HTC RE l'action cam a forma di tubo

Ma cosa cavolo è quell'oggetto? è un tubo? è una maniglia? è un periscopio? niente di tutto questo, la HTC RE è un'action cam. Significa che con quell'oggetto dalla forma strana ci si possono fare riprese video, o anche fotografie. Quella particolare forma a tubo ad un primo sguardo può sembrare bizzarra, eppure l'idea di HTC è stata quella di crerare una Action Cam comoda da usare, facile da impugnare, pronta per ogni evenienza. Una concorrente della GoPro ma per un genere di pubblico più informale e meno tecnologico. Cerchiamo di dare un senso ai particolari. La forma dell'HTC RE nasce dall'esigenza di impugnare la telecamera rapidamente e nella maniera più naturale possibile. Ed in effetti quel particolare tipo di forma somigliante per certi versi ad una maniglia è veramente comoda da tenere in mano.

RE - White by HTC on Sketchfab

Non solo, ma non c'è tasto di accensione, sul manico è posizionato un sensore di grip, per cui è sufficiente impugnare la telecamera e l'accensione sarà conseguentemente automatica. Il risultato di tutto ciò è semplice, significa che potete infilare la mano nella borsa, nello zaino o in tasca, estrarre la HTC RE Camera ed iniziare a girare il vostro video, il tutto con un movimento che è estremamente fluido e naturale. Le dimensioni sono 96.7 x 26.5mm per 65.5 grammi. In pratica si tiene comodamente in mano, ed occupa uno spazio più piccolo della metà di una bottiglietta d'acqua. Sulla telecamera ci sono solo due tasti, un tasto di scatto nella parte esterna che può essere premuto una volta per scattare una foto, oppure può essere premuto più a lungo per registrare un video. Il pulsante interno invece può essere utilizzato per selezionare la modalità slow motion. La parte inferiore della telecamera è predisposta con un attacco per un cavalletto. Naturalmente l'HTC RE può essere pilotata da un app che serve da un lato a trasformare lo smartphone in un mirino digitale, dall'altro a scaricare le immagini e i video dalla telecamera. Infine attraverso l'app si può configurare l'HTC RE per effettuare scatti timelapse. Per gli amanti dei numeri la HTC RE è in grado di scattare foto ad una risoluzione di 16MP, può catturare video a 1080/30fps, lo slow motion può arrivare a 4x per 720px. L'obiettivo è un grand'angolo che arriva fino a 146 gradi. Il costo previsto è di 199$ , è possibile già preordinarla presso il sito http://www.recamera.com