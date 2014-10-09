Caricamento...

Ecco la corsa dei Droni!

Ecco la corsa dei Droni!
C'è tutto, c'è la griglia di partenza, ci sono i box, la pitlane e gli spettatori. C'è tutto tranne le macchine e la pista. Al posto delle macchine ci sono infatti gli onnipresenti Droni e al posto della pista c'è una foresta. L'idea della corsa dei Droni viene dalla Francia e precisamente dall'Airgonay drone club nelle Alpi Francesi. Il presidente del club: Herve Pellarine ha organizzato questa divertente corsa dei Droni che si svolge sulla lunghezza di tre giri attraverso un circuito ricavato all'interno della foresta. La velocità dei Droni è di circa 40 miglia all'ora, i piloti restano ovviamente seduti sulle loro comode poltrone al box, ma usuffruiscono di una visione "in prima persona" della visuale del drone attraverso la telecamera montata a bordo del mezzo. Le immagini della corsa sono abbastanza spettacolari. Forse ancora non rimpiazzerà la Formula 1 (nonostante i recenti avvenimenti dimostrino che una corsa di droni sarebbe forse più sicura), ma è comunque affascinante pensare che in un futuro si potrebbero correre corse in pieno stile Phantom Menace [youtube http://youtu.be/ZwL0t5kPf6E]
