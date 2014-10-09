Basta gatti! Ecco come vedere post interessanti su Facebook
di Redazione
09/10/2014
L’ennesima foto di quel bimbo così carino… ma è la cinquantesima in una settimana, e quel bimbo non l’abbiamo mai visto: è il figlio della nostra compagna di liceo che non vediamo da vent’anni! Perché Facebook si ostina a mostrarci queste foto? Possibile non c’è niente di più interessante? Proviamo a rispondere a qualche interrogativo su come funziona Facebook, scopriremo così come convincerlo a mostrarci contenuti davvero interessanti e nascondere post inutili.
3 metodi che Facebook usa per capire cosa ci piaceFacebook cerca di interpretare i nostri gusti dai nostri comportamenti, seguendo tre azioni principali:
1. Clicchiamo su Mi piace
2. Commentiamo un post
3. Clicchiamo su una immagine per vederla più grandeIn tutti questi casi, Facebook “si segna” che siamo interessati ai contributi della persona che ha pubblicato quel post e, in futuro, i post di quella persona saranno presenti con maggiore frequenza.
3 metodi per dire a Facebook quali contributi NON ci piacciono1. Anche se non esiste il pulsante “non mi piace”, possiamo dare un feedback negativo a un post cliccando sull’iconcina in altro a destra presente in ogni post: nel menu a discesa che appare, clicchiamo su Non desidero vedere questo contenuto: in questo caso, Facebook “si ricorderà” questa segnalazione, facendo comparire meno spesso i post della persona che ha pubblicato il contenuto. 2. Possiamo smettere di seguire completamente i post di una persona, semplicemente comunicandolo a Facebook: basta cliccare sempre sull’iconcina in alto a destra e poi scegliere Non seguire più NOME DELLA PERSONA. Ufficialmente saremo ancora amici, ma i suoi post non appariranno più sulla nostra pagina Facebook. Qualora cambiassimo idea e volessimo ridare visibilità ai post di quella persona, sarà sufficiente andare sul suo profilo e cliccare su “Segui”. 3. Esiste anche un modo più rapido per snellire la nostra pagina Facebook senza andarci a spulciare tutti i post che NON ci interessano: possiamo aggiungere le persone di cui non vogliamo conoscere la cronaca minuto per minuto alla lista Conoscenti. Questa è una misura meno estrema rispetto a “Smetti di seguire” e, di tanto in tanto, vedremo ancora apparire qualche post delle persone che indichiamo come conoscenti. Diciamo che li vedremo meno spesso, e solo in caso di qualche notizia rilevante: se un post di quella nostra “antica” amica riceve molti like o molti commenti, ci verrà sicuramente visualizzato. Ecco come possiamo farlo, rapidamente, per più persone in una volta sola:
Un ultimo dubbio: perché continuo a vedere lo stesso post in cima alla bacheca, anche se non gli ho mai messo un Mi piace?La cosa più probabile è che quel post abbia generato un grande chiacchiericcio tra molti dei nostri amici e che continui a generare commenti in tempo reale. Quindi Facebook è portato a credere che, anche se non abbiamo interagito con quel post, ci possa comunque interessare.
foto by Joshua Porter
