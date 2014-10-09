Basta gatti! Ecco come vedere post interessanti su Facebook

L’ennesima foto di quel bimbo così carino… ma è la cinquantesima in una settimana, e quel bimbo non l’abbiamo mai visto: è il figlio della nostra compagna di liceo che non vediamo da vent’anni! Perché Facebook si ostina a mostrarci queste foto? Possibile non c’è niente di più interessante? Proviamo a rispondere a qualche interrogativo su come funziona Facebook, scopriremo così come convincerlo a mostrarci contenuti davvero interessanti e nascondere post inutili.

3 metodi che Facebook usa per capire cosa ci piace

1. Clicchiamo su Mi piace

2. Commentiamo un post

3. Clicchiamo su una immagine per vederla più grande

3 metodi per dire a Facebook quali contributi NON ci piacciono

Non desidero vedere questo contenuto

Non seguire più NOME DELLA PERSONA

Conoscenti

Un ultimo dubbio: perché continuo a vedere lo stesso post in cima alla bacheca, anche se non gli ho mai messo un Mi piace?

foto by Joshua Porter