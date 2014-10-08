Campioni del Tennis con Shot Stats Challenger
08/10/2014
Shot Stats Challenger non è per tennisti della Domenica. Ovvero forse lo è ma per coloro che prendono seriamente il proprio allenamento anche senza essere dei campioni. Apparentemente assomiglia ad un normale accessorio antivibrazione ma in realtà è un completo computer che analizza in ogni momento ogni movimento effettuato con la racchetta. Utilizzarlo è semplicissimo, si attacca sulla racchetta come si fa normalmente con un accessorio antivibrazione e da quel momento in poi Shot Stats Challenger inizierà a raccogliere dati sul vostro gioco. I dati raccolti includono la velocità con cui colpite la palla, l'effetto con cui la colpite, il numero di battute effettuato, il numero di colpi di dritto, il numero di colpi di rovescio ed il tempo effettivo di gioco. Basta uno swipe per ottenere in tempo reale il dato desiderato sul piccolo display dello Shot Stats Challenger. Ovviamente si possono impostare degli obiettivi di allenamento e se per caso siete sotto lo standard il vostro fedele trainer vi avvertirà con un alert. Al termine della partita potete scaricare i dati sul vostro smartphone, confrontarli con quelli della partita precedente e verificare se il vostro allenamento sta portando i frutti desiderati oppure dovete cambiare qualcosa nella vostra routine. Alcuni potrebbero obiettare che un oggetto del genere, sempre sollecitato dai colpi effettuati con la racchetta, potrebbe avere una vita breve. I produttori invece garantiscono che la solidità dell'oggetto è tale da consentirvi di giocare in tutta tranquillità. Attualmente Shot Stats Challenger è disponibile su Kickstarter ad un costo base di 125$
