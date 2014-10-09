Home Trasporti La metropolitana perfetta (Ma non a Roma o Milano)

La metropolitana perfetta (Ma non a Roma o Milano)

di Redazione 09/10/2014

Il sogno di tutti coloro che abitano una metropoli o anche in una media città Italiana è quello della metropolitana perfetta. Immaginate Roma, Napoli, Milano con una metropolitana sempre in orario, con divanetti puliti e comodi da utilizzare, con aria condizionata sempre funzionante e con ogni comfort. Un sogno? Forse per noi italiani ancora sì. Per i Londinesi invece la metropolitana perfetta potrebbe arrivare entro il 2022. [youtube http://youtu.be/Z3Q0FZUKHkY] Transport for London e Priestmangoode hanno appena presentato New Tube for London, un progetto che apparentemente potrebbe rivoluzionare il sistema dei trasport londinesi. I nuovi treni della metropolitana saranno caratterizzati da altissima tecnologia e saranno completamente automatizzati, funzioneranno anche in assenza di conducente, Previste paratie laterali alle stazioni che si aprono in corrispondenza perfetta con le porte del treno per una maggiore sicurezza degli utenti. Porte dalle dimensioni raddoppiate per una più comoda salita e discesa dei passeggeri, e connessione wi-fi sempre attiva. In alto moderni display digitali andranno a sostituire gli ormai preistorici cartelloni pubblicitari cartacei e mostreranno non solo la pubblicità ma anche le informazioni costantemente aggiornate sul viaggio, la prossima stazione, la temperatura a bordo ed ogni altra informazione utile. Naturalmente per il comfort del passeggero è prevista l'aria condizionata. Un sistema di notifiche basato su un impianto a luci Led provvederà a notificare i passeggeri dell'arrivo di una prossima fermata. I nuovi treni saranno 250 treni e collegheranno Piccadilly, Bakerloo, Central e Waterloo. Il numero di passeggeri previsto potrebbe aumentare del 25% rispetto all'attuale numero. Il primo treno prenderà servizio nel 2022 sulla linea di Piccadilly.