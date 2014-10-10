Home Trasporti Stromer ST2 l'e-bike sempre connessa ad Internet

di Redazione 10/10/2014

Stromer ST2 non è una comune bicicletta ma un superbici premiata con l'Eurobike Award 2014 per la categoria e-bike. Un ambito riconoscimento che la ST2 si è guadagnata sul campo mettendo in luce alcune caratteristiche piuttosto interessanti. Il cuore dell'e-bike è il suo computer di bordo, perennemente connesso alla rete internet attraverso una SIM card. Non è una novità da poco, di fatto la perenne connessione alla rete fa si che in caso di furto la e-bike possa essere immediatamente localizzata tramite GPS per esempio. In più se qualche malintenzionato provasse a portarla lontano dalle vostre amorevoli cure, la bici entrerebbe in una modalità antifurto che bloccherebbe totalmente i pedali impedendone l'utilizzo. [youtube http://youtu.be/E-RN4YcUysM] Il computer di bordo naturalmente non ha solo la funzionalità di antifurto ma è perennemente connesso ad una app che immagazina tutti i dati del vostro percorso quotidiano, e consente anche di applicare particolari settaggi alla vostra bicicletta. Il motore per la pedalata assistita consente di arrivare ad una velocità di 45 km/h, tuttavia per il massimo comfort dell'utente, la bici è equipaggiata con sospensioni anteriori e posteriori che aumentano la rigidità in caso di velocità elevata in modo da garantire una maggiore sicurezza. La batteria è in grado di alimentare la bike fino a 150km. La ricarica può essere effettuata o mantenendo la batteria a bordo della ST2 o comodamente a casa o in ufficio estraendola dal suo allogiamento. Ovviamente esiste un sistema di recupero dell'energia basato su frenata che aumenta grandemente le performance della batteria. Il prezzo è di circa 5690 euro.