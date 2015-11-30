HTC One A9: lo smartphone Android che sembra iPhone 6
30/11/2015
HTC One A9: scheda tecnicaMostrato ufficialmente pochi giorni fa a New York, HTC One A9 è il primo telefonino sul mercato a montare il nuovo sistema operativo Android 6.0 Marshmallow “out of the box”. L’interfaccia utente è di tipo Sense UI di HTC, mentre il chip è un 64-bit Snapdragon 617 di Qualcomm con processore octa-core. La dotazione prevede 3 GB di Ram, un display AMOLED da 5 pollici con risoluzione FullHD a 1080p e due fotocamere: quella posteriore da 13 Megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine; quella frontale da 4 Megapixel Ultrapixel. HTC One A9 è già in vendita anche in Italia al prezzo di partenza di 615,90 euro (Amazon).
