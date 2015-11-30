Caricamento...

HTC One A9: lo smartphone Android che sembra iPhone 6

Redazione Avatar

di Redazione

30/11/2015

HTC One A9 è il nuovo smartphone di punta della casa taiwanese che i critici hanno già bollato come “troppo simile ad iPhone 6”. Si tratta di un dispositivo i cui componenti hardware sono tutt’altro che irresistibili, poiché HTC ha deciso di puntare soprattutto sul design e sulla semplicità di utilizzo, grazie al sistema operativo Android e ad una vasta gamma di funzionalità. Sui social network e forum di settore, HTC One A9 è stato bollato da molti come uno smartphone privo di originalità estetica per l’eccessiva somiglianza con l’iPhone di Apple. Ma sono stati davvero i taiwanesi a copiare dalla ‘Mela’? Secondo quanto si legge su ‘Phonearena’, il presidente di HTC North Asia, Jack Tong, respinge al mittente le accuse di “plagio”, sottolineando che il primo prodotto sul mercato ad avere un design con corpo in metallo con strisce di plastica sul retro, sia stato proprio HTC One M7. La soluzione delle strisce di plastica, adottate per consentire il passaggio del segnale che altrimenti sarebbe fermato dal metallo, sarebbe dunque un’invenzione HTC ed Apple avrebbe preso spunto proprio dal vecchio dispositivo taiwanese per realizzare iPhone 6. Di conseguenza, HTC One A9, non sarebbe un ‘clone’ Android dello smartphone di Cupertino, bensì la naturale evoluzione del proprio One M7, presentando un corpo più sottile e leggero.

HTC One A9: scheda tecnica

Mostrato ufficialmente pochi giorni fa a New York, HTC One A9 è il primo telefonino sul mercato a montare il nuovo sistema operativo Android 6.0 Marshmallow “out of the box”. L’interfaccia utente è di tipo Sense UI di HTC, mentre il chip è un 64-bit Snapdragon 617 di Qualcomm con processore octa-core. La dotazione prevede 3 GB di Ram, un display AMOLED da 5 pollici con risoluzione FullHD a 1080p e due fotocamere: quella posteriore da 13 Megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine; quella frontale da 4 Megapixel Ultrapixel. HTC One A9 è già in vendita anche in Italia al prezzo di partenza di 615,90 euro (Amazon).
